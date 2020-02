Max Verstappen en collega's misbruikten gat in regels op iRacing

Max Verstappen speelt in zijn vrije tijd vaak het spelletje iRacing. Het is een racegame waarbij je kan deelnemen aan verschillende races. Tijdens die races geleden er natuurlijk ook regels, maar daar had Verstappen een gaatje in gevonden.

De Red Bull Racing-coureur neemt altijd deel aan de Porsche Esports Supercup. Evenals tijdens een Formule 1-weekend, moet er ook hier gekwalificeerd worden. iRacing experimenteerde met een nieuwe update voor de banden. Niet altijd vormen de updates die de maker uitvoert een verbetering, maar over het algemeen wel. Bij het nieuwe bandenmodel (genaamd New Tire Model V7, ofwel NTM7) kon een trucje uitgehaald worden dat een voordeel bood gedurende de kwalificaties voor de Esports Supercup.

Verstappen was iRacing te slim af

Als een coureur de banden iets over de geadviseerde temperatuur bracht, dan boden ze nét wat meer grip, waardoor bepaalde gamers dus tijd konden winnen. Volgens de reglementen mogen de banden opgewarmd worden, zolang er maar vooruit gereden wordt. Hierdoor kunnen coureurs donuts maken en op de rem drukken en dan gelijktijdig vol op het gas, hierdoor ontstaat wheelspin. De banden uit stilstand opwarmen, was niet toegestaan.

In de livestream was te zien dat Verstappen en zijn collega's met ongeveer zes kilometer per uur over het asfalt reden, terwijl ze telkens vol op de rem drukte, om de banden zo hard mogelijk op te roken voordat ze aan hun kwalificatieronde begonnen. iRacing had het door gaf de 22-jarige Limburger een waarschuwing en een ban voor het event.