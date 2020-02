'Shanghai schrapt alle sportevenementen, Chinese Grand Prix de dupe'

Het doorgaan van de Grand Prix van China lijkt nu echt in gevaar te zijn. De autoriteiten in Shanghai hebben alle lokale organisaties opgedragen om sportevenementen af te gelasten in verband de uitbraak van het coronavirus en dat kan grote gevolgen hebben voor de Formule 1.

De Chinese Grand Prix staat nog altijd op de kalender van de Formule 1, maar er komt langzaamaan wel een sterretje achter te staan. Het lijkt met de dag onwaarschijnlijker te worden dat de Formule 1 tussen 17 en 19 april verreden gaat worden. De oorzaak daarvan is het coronavirus, dat nog altijd in een razend tempo verspreidt wordt. Het centrum van de uitbraak is de stad Wuhan, maar in meer en meer steden wordt het virus gevonden.

Het heeft de lokale autoriteiten in Shanghai inmiddels ook gedwongen tot handelen. De sportautoriteiten van de Chinese miljoenenstad hebben een brief gestuurd naar lokale bedrijven en organisaties. Drie dingen worden daarin opgedragen: het stoppen van alle sportevenementen, preventieprocedures binnen bedrijven en ook individuele preventieprocedures. Deze maatregelen blijven actief tot de uitbraak van het virus is afgelopen.

Daarmee komt een groot vraagteken te staan achter het doorgaan van de Chinese Grand Prix, die onder de rook van Shanghai verreden wordt. Mocht de uitbraak van het coronavirus niet binnen enkele weken onder controle zijn, dan blijft het verbod op sportevenementen bestaan en kan de race op het Shanghai International Circuit niet verreden worden.

De Formule 1 heeft nog geen officieel statement naar buiten gebracht over de hierdoor ontstane situatie. Dat geldt ook voor de organisatie van de Chinese Grand Prix. Wat wel duidelijk is, is dat de Formule E-race in het Chinese Sanya afgelast is in verband met de verspreiding van het coronavirus. Deze race stond oorspronkelijk voor halverwege maart op het programma.