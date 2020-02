Mercedes heeft 'aantal kleine problemen' gehad tijdens ontwikkeling motor

Speelt Mercedes al voor de wintertests verstoppertje, of zijn er daadwerkelijk problemen in Brixworth? Volgens Andy Cowell, hoofd van de motorafdeling van Mercedes, hebben de Zilverpijlen een aantal tegenslagen te verwerken gehad in de ontwikkeling van de krachtbron.

Mercedes heeft sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren altijd de beste motor of een van de beste motoren gehad. Afgelopen seizoen leek Ferrari die kroon echter af te nemen, waardoor de Duitse fabrikant in de winter hard aan de slag is gegaan om de motor verder te verbeteren. Mercedes streeft daarom naar een aantal verbeteringen in de prestaties, maar dat gaat volgens Cowell niet over een nacht ijs.

"Er is veel gaande in Brixworth en er zijn veel verbeteringen doorgevoerd aan de krachtbron als geheel, aan het ERS-systeem en de interne verbrandingsmotor", zegt Cowell, die wijst op wat problemen. "Zoals altijd strijden we met een aantal kleine problemen, terwijl we alles samen proberen te voegen. Er wordt dus hard gewerkt aan het bouwen van de juiste specificatie, die een lange run laten draaien om vervolgens motoren te leveren aan het team, zodat zij de auto op kunnen starten."

Vaker problemen opgelost tijdens ontwikkeling motor?

Cowell hint er dus op dat er een aantal problemen zijn, maar de vraag is hoe serieus de problemen zijn bij de motorafdeling van Mercedes in het Britse Brixworth. De uitspraken van het hoofd van de afdeling doen namelijk vermoeden dat het wel vaker gebeurt dat Mercedes in de ontwikkelingsfase van de krachtbron een aantal problemen tegenkomt. In het vervolg ging Cowell in op het vervolg van het proces.

"Daarna moeten we de hardware gereed maken voor tests op het circuit, met de lancering van de auto op 14 februari, en daarna gaan we met drie auto's naar Barcelona, waar we hopelijk zes dagen lang over het circuit kunnen rammen voor we richting de races vertrekken", aldus Cowell.