Binotto over stevige concurrentie: "Formule 1 draait niet meer om de beste motor"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat hij nog nooit zo'n felle strijd tussen concurrenten in de Formule 1 heeft gezien als aan het einde van afgelopen seizoen. Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari zorgden toen vaak voor mooie gevechten tijdens de races, waarbij helaas wel al lang en breed duidelijk was dat Mercedes met beide titels aan de haal zou gaan. Op sommige circuits was er wel één oppermachtig team, zoals Mercedes in Abu Dhabi, maar op de meeste circuits was de top drie redelijk aan elkaar gewaagd. McLaren maakte afgelopen jaar een flinke stap voorwaarts, maar of ze dit jaar ook daadwerkelijk kunnen aansluiten bij de top drie, zal moeten blijken.

Ferrari ving het 2019-seizoen met hoge verwachtingen aan. De resultaten van de Scuderia vielen echter tegen tot de zomerstop. Daarna leek het lek even boven voor de Italiaanse formatie met twee zeges in de eerste twee races, maar na de uitvaardiging van twee technische richtlijnen leek men de aansluiting met Red Bull en Mercedes weer kwijt.

Binotto over goede concurrentie in de koningsklasse van de autosport

Binotto verklaarde dat dit bevestigde hoe fel de strijd onderling is en hoe goed iedereen tegenwoordig is. "Mijns inziens zijn concurrenten in Formule 1 lang niet zo goed geweest als nu”, vertelde hij tegen Ferrari's officiële tijdschrift deze week. “De Formule 1 is een geoliede sport”, zo ging hij verder. "Het gaat bijna niet om een motor met 1000 pk, maar om het eerder, sneller en beter te fabriceren dan je rivalen. Bij deze sport zijn er geen zekerheden. We moeten dus nog duurzamer werken en ons motorvoordeel gebruiken, naast een goede bolide, om de titel in 2020 te behalen."



Ferrari zal dit jaar dus opnieuw moeten proberen de eerste titel sinds 2008 binnen te slepen, toen zij voor het laatst constructeurskampioen werden. Volgens eerdere publicaties verloopt het introduceren van een nieuw aerodynamisch concept echter erg moeizaam. Wordt ongetwijfeld vervolgd..