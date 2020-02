'Mercedes presenteert binnenkort Ineos als nieuwe sponsor'

Mercedes kan mogelijk binnenkort een nieuwe sponsor verwelkomen. Volgens de Financial Times heeft het Britse chemiebedrijf Ineos interesse om een belangrijke sponsor te worden van het Duitse fabrieksteam.

De deal moet in de komende weken officieel naar buiten worden gebracht. Daarbij gaat het naar verluidt om een bedrag van zo'n 20 miljoen pond (ruim 23 miljoen euro). Daarmee gaat het Britse bedrijf van miljardair Sir Jim Ratcliffe, de rijkste man van Groot-Brittannië, een plek verkrijgen op de bolide van het team dat de afgelopen zes seizoenen telkens beide wereldtitels pakte in de Formule 1.

Het in 1997 opgerichte Ineos is geen onbekende in de sportwereld. Halverwege 2019 nam het bedrijf de succesvolle wielerploeg Team Sky over. In de eerste wedstrijd onder de naam Team Ineos werd met Egan Bernal meteen de Tour de France gewonnen. Daarnaast is Ineos ook sponsor van het zeilteam van Ben Ainsley, dat onder de naam Ineos Team UK meedoet aan onder andere de America's Cup en de nieuwe serie SailGP.

Sportsponsoring helpt Ineos aan zakelijke deals

Ook in het Europese voetbal heeft Ineos haar eerste stappen gezet. In 2017 nam het bedrijf een belang in het Zwitserse Lausanne Sports FC, waar het onder andere zichtbaar is op de trainingskleding van het team. Afgelopen jaar sloot het bedrijf een deal met OGC Nice uit de Ligue 1 in Frankrijk. In de deal, die 100 miljoen euro waard is, werd beklonken dat Ineos als hoofdsponsor op de voorkant van het tenue van Nice komt te staan.

Ineos was ook de hoofdsponsor van de jacht van Keniaan Eliud Kipchoge op het in minder dan twee uur afleggen van de marathon. In gesprek met The Times gaf Ratcliffe vorig jaar al aan dat de investeringen in sportteam ervoor gezorgd hadden dat de naamsbekendheid van Ineos vergroot werd, waardoor hij zakelijke deals kon sluiten in markten zoals China en het Midden-Oosten.