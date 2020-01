Doornbos verrast door duur nieuw contract Verstappen bij Red Bull

Robert Doornbos heeft enigszins verrast gereageerd op de bekendmaking van de contractverlenging van Max Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur vertelde in Tijd voor MAX dat vooral de duur van het contract voor hem onverwacht kwam.

Verstappen tekende kort na de jaarwisseling een nieuw contract bij Red Bull Racing, dat hem tot eind 2023 aan de renstal verbindt. Daarmee heeft Red Bull de zekerheid dat ze tot eind 2023 een topcoureur in de gelederen hebben en bovendien is de dreiging weg dat de Nederlander na 2020 zijn heil bij een ander team zoekt. Doornbos vindt de verlenging niet bijzonder verrassend, maar de duur van het nieuwe contract wel.

"Ik heb zelf voor Red Bull geracet en ik heb daar nog bronnen. Ik wist dat er iets gaande was, maar het is in de Formule 1 verrassend dat hij voor zo'n lange periode verlengd heeft. In deze sport durven ze nooit om zich zo lang aan een coureur te verbinden, tenzij ze al een aantal wereldtitels gewonnen hebben", vertelde de analist van Ziggo Sport.

Loyaliteit en zekerheid drijfveren achter vroege verlenging?

Doornbos sprak zich ook uit over de mogelijke redenen achter de vroege beslissing van Verstappen en Red Bull om met elkaar verder te gaan. "Ik denk dat het een beetje met loyaliteit en een beetje met zekerheid te maken heeft, want na dit jaar verandert er veel in de Formule 1. Ik denk dan ook dat 2020 zijn beste kans is om voor het kampioenschap te gaan."

Er is dan ook een hoop vertrouwen bij Doornbos dat Verstappen en Red Bull Racing samen een mooie periode tegemoet gaan. "Bij Red Bull hebben ze nu een echte topcoureur, die weet wat hij daar heeft. Als coureur wil je je ook gewaardeerd voelen. Ik denk dat ze aan de vooravond van een prachtig hoofdstuk staan."