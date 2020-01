Heeft McLaren een voorproefje gegeven van haar kleurstelling voor 2020?

McLaren gaat in 2020 mogelijk met een licht gewijzigde kleurstelling racen. Lando Norris deelde op zijn Instagram-account beelden van een IndyCar-bolide van het team met een matte livery.

Norris deelde die beelden vanaf de stand van Klipsch en McLaren op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Het raceteam kondigde Klipsch recent aan als koptelefoon en portable audio partner van het Formule 1-team en zette die samenwerking kracht bij door een IndyCar-bolide bij de stand van Klipsch neer te zetten. Die kleurstelling was opvallend genoeg anders dan de kleuren die McLaren in 2019 voerde.

Net als afgelopen seizoen is de auto die het team op de beurs had staan voor het grootste deel papaya-oranje met een aantal blauwe accenten. Tot dusver kwam McLaren echter alleen uit met auto's met een glanzende kleur en die glans is op de technologiebeurs in Las Vegas ver te zoeken. De kleurstelling is mat afgewerkt. Houdt dat ook in dat McLaren in 2020 ook met een matte livery gaat racen?

'Dit is niet onze livery voor 2020'

Een woordvoerder van het Britse team verklaarde tegenover GPToday.net dat deze livery niet de livery is waarmee de Formule 1- en IndyCar-teams van McLaren gaan rijden in 2020. "Dit is een kleurstelling die ontworpen is voor een van onze partners op de beurs CES. Onze livery voor 2020 zullen we onthullen tijdens de onthulling van onze bolide."

McLaren sluit daarmee niet uit dat er in 2020 met een matte livery gereden wordt. Mocht het team daar uiteindelijk wél voor kiezen, dan treden ze daarmee in de voetsporen van Red Bull Racing en Ferrari. Red Bull rijdt al sinds 2016 met een matte kleurstelling, Ferrari begon daar in 2019 mee. Beide teams doen dat vooral om enkele honderden grammen aan gewicht te besparen.