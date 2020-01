Wat weten wij al van de nieuwe Ferrari-bolide?

Ferrari heeft grote veranderingen aangekondigd voor de auto waarmee het team in 2020 gaat racen. Volgens teambaas Mattia Binotto is het Italiaanse team van plan de downforce te vergroten, wat vorig jaar de achilleshiel was van het Italiaanse team.

Het grootste probleem van Ferrari in het seizoen 2019 was gerelateerd aan het aerodynamische concept. Dit was gebaseerd op efficiëntie en topsnelheid op de rechte stukken, maar het gevolg was dat Charles Leclerc en Sebastian Vettel op bochtige circuits veel tijd verloren. Het derde en tevens meest bochtige deel van het Circuit de Barcelona-Catalunya liet iedereen bij Ferrari beseffen dat hun concept niet succesvol was en dat de ambities van het kampioenschap opnieuw niet konden worden waargemaakt.

Het aerodynamische team van Ferrari heeft lang gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe aerodynamische samenstelling, die officieel debuteerde tijdens de nachtrace van Singapore. De effecten waren zeer hoopvol en de meeste geïnstalleerde onderdelen waren destijds afkomstig van het project van volgend jaar, dat op 11 februari zal worden onthuld. Een speciaal kenmerk van het nieuwe aerodynamische pakket was de karakteristieke cape die zich onder de neus van de voorvleugel bevindt. Naast de verbeteringen met betrekking tot de voorkant van de Ferrari-auto, bracht het ook wijzigingen aan de achtervleugel, diffuser en vloer. We kunnen dus een geheel nieuwe auto verwachten. Eerder dook al een afbeelding op van het geschetste project.

Mattia Binotto wees er eind 2019 op dat het project van volgend jaar gebaseerd zal zijn op de aerodynamische update die debuteerde bij de Grand Prix van Singapore. Het hoofd van het Ferrari-team gaf ook toe dat het verbeterde Singapore-pakket ook beter zal werken met de Pirelli-banden, wat een groot probleem was voor het Italiaanse team dit seizoen. Naast de bovengenoemde elementen zal Ferrari ook behoorlijk wat veranderingen aan de ophanging doorvoeren.

De motor van Ferrari

Een van de meest besproken onderwerpen van het afgelopen seizoen was zonder twijfel de Ferrari-motor en de legaliteit ervan. Aan het eind van het seizoen publiceerde de FIA een aantal technische richtlijnen, die volgens concurrerende teams de kwetsbare punten van de power unit van de Scuderia moesten raken. Uiteindelijk heeft geen van de teams officieel geprotesteerd en de door de FIA geteste Ferrari-brandstofsystemen vertoonden geen onregelmatigheden.

In 2019 maakte Ferrari indruk met haar prestaties van haar krachtbron op de rechte stukken. Desondanks denkt Binotto dat de limiet nog niet bereikt is. Daarom zijn specialisten van Maranello al lang bezig met modificaties aan de power unit, die vooral betrekking hebben op het ERS-systeem en de cilinders. Dat waren in 2019 vlakken waarop de coureurs getroffen werden door pech.