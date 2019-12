De Amerikaanse Grand Prix van 2005 staat nog altijd in de geschiedenisboeken als de Grand Prix waarin de minste coureurs van start gingen. De controversiële reden: de banden van Michelin konden de krachten van de kombocht op Indianapolis niet aan.

Alle Michelin-teams trokken zich terug uit de wedstrijd in verband met het niet kunnen garanderen van de veiligheid van de banden. De teams op Bridgestone-banden verschenen wel aan de start van de race. Achteraf bleek er een gentlemen-afspraak te bestaan tussen 9 teams waarin werd besloten om niet te rijden. Alleen Ferrari wilde niet meedoen aan deze afspraak. Toen ook Jordan deze afspraak verbrak, moest Minardi ook mee. Hierdoor ontstond veel discussie.



Met slechts 6 autos in het veld was het vrij spel voor de twee Ferraris. De wedstrijd, die beter tot optocht had kunnen worden omgedoopt, werd beslist in de 51ste ronde. Terwijl Schumacher de pits uit kwam rijden, sloot Barrichello naast Schumacher aan, die op dat moment de leiding van de race in handen had. De twee coureurs gingen zij-aan-zij de bocht in, waar Barrichello niet voldoende ruimte kreeg en het gras moest kiezen.



Een dergelijk akkefietje tussen de beide coureurs was al eerder voorgevallen dat jaar. Tijdens de Grand Prix van Monaco ging het nog maar net goed, waar Schumacher een overenthousiaste inhaalmanoeuvre bij Barrichello uithaalde. Na de wedstrijd op Indianapolis wilde Barrichello geen woord wisselen met zijn teamgenoot. Duidelijk niet tevreden over de actie van de Duitser, ondergingen de coureurs een gelaten podiumceremonie. Met een mix van 'boe-geroep' en geklap, werd er geen champagne gespoten.



Tiago Monteiro daar in tegen vierde zijn eigen feestje. Totaal niet geraakt door de wanvertoning op Indy, stapte de Portugees op de derde trede van het podium. Waar de beide Ferrari coureurs nog vrij voorzichtig en gelaten waren in de persconferentie, was Monteiro opgetogen en blij. Hij gaf duidelijk te kennen dat de complete situatie hem weinig kon schelen. Punten zijn punten en dit was het eerste podium voor een Portugees in de Formule 1.

Bekijk de start van de race hier: