Berger: "2021 niet het juiste moment voor Hamilton om naar Ferrari te gaan"

Lewis Hamilton werd de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Ferrari voor het seizoen 2021. Gerhard Berger denkt echter dat dit niet het juiste moment is om de overstap te wagen.

Sinds 2013 is Hamilton werknemer van Mercedes en met het Duitse fabrieksteam heeft hij de nodige successen weten te behalen. In zeven jaar pakte Hamilton vijf wereldtitels, terwijl Mercedes zes keer op rij met beide wereldtitels aan de haal ging. Zijn huidige contract loopt echter aan het eind van 2020 af en er wordt momenteel gezegd dat Ferrari een kanshebber is op de handtekening van Hamilton.

Berger moedigt Hamilton aan zijn kans te grijpen als hij naar Ferrari kan, maar tegenover The Guardian benadrukte de Oostenrijker ook dat 2021 mogelijk niet het juiste moment is. "Ik kan het geen enkele coureur meer aanbevelen dan dat je de kans moet pakken om bij Ferrari te rijden als die er is. Het is een buitengewone ervaring", vertelde Berger, die zelf twee periodes bij Ferrari racete.

'Pas naar Ferrari als Hamilton records heeft'

"Ik was erg onder de indruk omdat ik van Ferrari, de Italiaanse mentaliteit en het merk hou en dat geldt denk ik ook voor Lewis. De meeste coureurs houden ervan, maar de timing moet goed zij. Ik denk dat hij naar Ferrari moet gaan, nadat hij alle records verbroken heeft. Daarvoor overstappen is te veel gevraagd, want hij heeft een fenomenaal team om zich heen. Je verlaat een winnend team nooit, dus misschien is nu niet het juiste moment."

De records waarnaar Berger refereert, zijn de records voor de meeste wereldtitels en meeste overwinningen. Beide zijn nu nog in handen van Michael Schumacher, die zeven wereldtitels en 91 overwinningen behaalde. Hamilton volgt hem op de voet met zes titels en 84 zeges en heeft in 2020 dus de kans om de records te verbreken.