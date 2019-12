Brawn heeft geen probleem met beslissing in kampioenschap door snelste ronde

De Formule 1 introduceerde voorafgaand aan het seizoen 2019 het extra punt voor het rijden van de snelste ronde. Voor Ross Brawn zou het geen probleem zijn als het kampioenschap in de laatste race beslist wordt door het rijden van de snelste ronde.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 kregen de coureurs een punt als zij de snelste ronde van de race reden terwijl ze in de top 10 lagen. Dat zorgde er regelmatig voor dat een coureur, die op dat moment geen kans meer had de auto voor zich in te halen en een grote voorsprong had op de naaste concurrent achter hem, in de slotfase van de race een nieuw setje banden haalde in de pits om de snelste ronde te rijden.

Hoewel het daar in 2019 niet op aan kwam, kan het rijden van de snelste ronde in de laatste race van het jaar het kampioenschap beslissen. In een exclusief gesprek met GPToday.net liet Brawn, managing director van de Formule 1, weten daar geen problemen mee te hebben. "Dat is mogelijk. Kampioenschappen worden verreden als een optelsom van zaken en ik laat er geen twijfel over bestaan dat het redelijk controversieel zou zijn, maar die kans is er wel."

"Als je dat doet, dan moet de coureur die het kampioenschap leidt ook naar binnen komen en proberen na te bootsen wat jij hebt gedaan, waardoor je verschillende scenario's ziet. Misschien valt de man die voor de snelste ronde gaat een aantal plaatsen terug. Ik denk dat het een echt onderdeel van je wapenarsenaal is, het is een legitieme manier om een punt te scoren en daar moet je rekening mee houden."

"We hebben dit jaar zo vaak gezien dat teams en coureurs hun aanpak aanpasten tijdens de race en het proberen. Ik heb het ook redelijk vaak zien mislukken, wat behoorlijk vermakelijk is. Ze komen dus binnen voor een nieuwe set banden om het te proberen, maar het lukte niet. Het voegt wat spannends toe en in het algemeen was het succesvol. Als iemand er een kampioenschap mee zou winnen, dan hebben ze hun kans gepakt."

