Jonge slager zonder autosportervaring wint bijna een jaar racen in Formule 4

De autosportdroom van slager Alexis Giroud is bijna in vervulling gegaan. De 21-jarige Fransman wist indruk te maken op onder andere Jacques Villeneuve en Olivier Panis tijdens selectiedagen voor Feed Racing France.

Villeneuve kondigde in januari van 2019 aan dat hij samen met Patrick Lemarie een raceschool voor jonge coureurs zou beginnen met het doel om uiteindelijk iemand te stallen in de Formule 4. Toen Giroud, zoon van een slager en zelf medewerker in de slagerij van zijn vader, daarvan hoorde, twijfelde hij niet en schreef hij zichzelf in voor deelname aan de selectiedagen.

Daarbij wist hij dermate veel indruk te maken op de juryleden, die bestonden uit onder andere Villeneuve zelf en voormalig Formule 1-coureur Panis, dat hij een plek in de finale af wist te dwingen. Dat deed hij, in tegenstelling tot de concurrentie, zonder ervaring in de autosport. Verder dan een aantal ritjes in gehuurde karts was het niet gekomen.

Ondanks derde plek maakt Giroud indruk op Villeneuve en Panis

Uiteindelijk eindigde Giroud de competitie op de derde positie. De winst in de competitie ging uiteindelijk naar Marijn Kremers, die dit jaar wereldkampioen werd in de kartklasse KZ1. De Nederlander zal daarom komend jaar met financiële steun van Feed Racing de stap maken naar een van de Europese Formule 4-klassen, waar hij voor een nog bekend te maken topteam zal gaan rijden.

Desalniettemin maakte Giroud indruk op de juryleden. "We konden niet geloven dat hij nooit geracet had", vertelde Villeneuve een RMC Sport. "Hij reed netter dan de coureurs die uit de kart kwamen. We realiseerden ons dat het gevoel had in de auto en dat hij luisterde. Zijn ruimte voor verbetering is enorm, dus ik hoop dat er een manier is waarop we hem kunnen helpen."

Ook Panis kon zijn ogen niet geloven. "Eerlijk gezegd ben ik verbaasd. Ik zag jonge mensen binnenkomen met weinig ervaring, maar hij had geen ervaring. Het is geweldig om te zien met welk niveau hij hier arriveerde. Hij is iemand die ik nauwgezet ga volgen." Inmiddels heeft Giroud zijn eerste stap richting de autosport weten te zetten: hij mocht maandag voor het eerst een test afwerken bij CRAM Motorsport, dat uitkomt in het Italiaanse Formule 4.