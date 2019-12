Ferrari verandert ontwerp motor voor 2020, zoekt ook naar meer downforce

Ferrari mag dan wel de sterkste krachtbron in de Formule 1 hebben, de Scuderia is nog altijd niet helemaal tevreden. Teambaas Mattia Binotto kondigde aan dat het ontwerp van de motor aangepast gaat worden.

Mercedes begon het tijdperk van de hybride V6-turbomotoren met een grote voorsprong op de concurrentie wat betreft de motor. In de afgelopen jaren wist Ferrari steeds iets dichterbij te komen en in 2019 lijkt eindelijk het moment te zijn aangebroken dat Mercedes van de troon gestoten is. De Scuderia bleek dit seizoen vooral op circuits met veel rechte stukken goed uit de voeten te kunnen.

Hoewel er qua reglementen niets veranderd op het vlak van de motoren, kondigt BInotto aan dat er het nodige veranderd wordt bij Ferrari. "We hebben onze power unit heel behoorlijk veranderd wat betreft de architectuur en de cilinder. Het is een behoorlijk grote aanpassing om te laten zien dat er nog veel aan gedaan kan worden. De verandering waar we voor volgend jaar naar kijken, zijn redelijk significante veranderingen aan de motor zelf."

Ook zoektocht naar meer downforce

Daar blijft het niet bij. De Ferrari SF90 kwam in 2019 het nodige tekort aan downforce, met als gevolg dat er op de meeste circuits in de bochten meer tijd werd verloren dan er op de rechte stukken kon worden goedgemaakt. Binotto benadrukt dan ook dat een van de belangrijkste opdrachten voor het team richting 2020 het vinden van meer downforce is, hoewel de Italiaan beseft dat dit ten koste gaat van meer luchtweerstand.

"Een van de dingen die we geleerd hebben en die we herkennen is dat we absoluut meer downforce nodig hebben. We zagen aan het eind van het seizoen dat er nog steeds een gat is dat we moeten dichten. We mikken dus op meer downforce, en als gevolg daarvan zal de auto dus ook meer luchtweerstand met zich meebrengen."