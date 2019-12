Arie Luyendyk: "Ik stel voor dat Jos Verstappen Nederlandse Grand Prix afvlagt"

Arie Luyendyk weet wel wie hij graag met de zwartwit geblokte finishvlag ziet zwaaien tijdens de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix in 2020. Dat vindt hij een mooie klus voor Jos Verstappen.

Na 35 jaar afwezigheid keert Circuit Zandvoort komend seizoen terug op de kalender van de Formule 1. Natuurlijk moet er aan het eind van de race gezwaaid worden met de finishvlag om het einde aan te duiden voor de coureurs en fans zagen er wel wat in om die eer te geven aan Luyendyk, de enige Nederlandse winnaar ooit van de Indianapolis 500. Dat deed hij in 1990 en 1997.

Luyendyk zelf is echter van mening dat er een veel geschiktere kandidaat rondloopt in Nederland. "Met alle respect voor de verschillende opinies: ik ben vereerd, maar ik vind dat ik allang voldoende erkenning gekregen heb voor mijn verdiensten", vertelde de Nederlander op Twitter. "Dat vind ik mooi, maar Jos Verstappen verdient absoluut erkenning voor hoe hij Max Verstappen vanaf kinds af aan begeleid heeft. Ik stel Jos dus voor."

Volgend jaar weer afvlaggen met echte vlag

In het verleden waren er vaker bekendheden die de finishvlag zwaaiden, maar dat ging niet altijd goed. Zo vlagde voetballegende Pelé in Brazilië eens de verkeerde winnaar af, terwijl model Winnie Harlow vorig jaar in Canada in de verkeerde ronde af begon te vlaggen. Die fout zorgde ervoor dat de FIA de elektronische borden langs het circuit leidend ging maken, een ingreep die voorafgaand aan 2020 teruggedraaid wordt.