Finse coureurs staan niet alleen hun mannetje in de Formule 1, maar dat doen ze absoluut ook in rally-bolides. Valtteri Bottas bewijst dat op Circuit Paul Ricard. De Mercedes-coureur staat na de eerste dag van het Rallycircuit Côte d'Azur 2019 bovenaan het klassement. In de onderstaande video zie je hoe Bottas zijn Citroen DS3 WRC over Paul Ricard scheurt.

OBC ES1 Bottas / Salminen Bienvenue à bord du vol Rallycircuit - 6 au 8 décembre 2019 à destination de Nastola (ville de naissance de Bottas 😜)! Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures🙈 Valtteri Bottas Marko Salminen Geplaatst door Circuit Paul Ricard op Zaterdag 7 december 2019