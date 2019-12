Waarom een van de Ferrari-monteurs een handschoen miste tijdens pitstop in Abu Dhabi

De pitstop van Sebastian Vettel tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi verliep niet volgens plan. Niet alleen gingen twee van de wielen niet zo snel vast als gepland, ook bij een van de monteurs van Ferrari leek het niet helemaal goed te gaan.

Daar waar de pitstops in de Formule 1 in het algemeen vrijwel allemaal minder dan drie seconden duren, stond Vettel in Abu Dhabi in totaal zeven seconden stil bij Ferrari. De reden voor die langzame stop was dat zowel het linker voorwiel als het linker achterwiel niet meteen goed vast werden gedraaid. De oplettende kijker zag echter ook een ander opvallend aspect tijdens die pitstop.

De monteur die aan de rechter voorzijde van de Ferrari verantwoordelijk was voor het van de auto afhalen van de band, deed dat zonder handschoen. Normaal gesproken draagt een monteur bij die klus wel een handschoen, maar in Abu Dhabi was dat alleen tijdens de pitstop van Vettel niet het geval. Tijdens beide pitstops van Charles Leclerc droeg de monteur zijn handschoen wel.

Navraag van GPToday.net bij Ferrari leert dat er een simpele reden is voor het feit dat de monteur geen handschoen aan had bij de stop van Vettel en daarvoor wordt gekeken naar de stop van Leclerc, die enkele seconden daarvoor was. "De handschoen was simpelweg aan de band blijven plakken die hij een paar tellen daarvoor van de auto had gehaald", verklaarde een woordvoerder van de Scuderia.