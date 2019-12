Het was dé actie waarmee Max Verstappen de tweede plek in de race pakte achter raceleider Lewis Hamilton van Mercedes. De 22-jarige Limburger was een paar rondjes eerder naar binnen geweest voor een vers setje harde banden. De Red Bull Racing-coureur miste tijdens de beginfase van de race snelheid ten opzichte van Charles Leclerc, die de Nederlander ook eenvoudig inhaalde, maar in de slotfase was de jonge Red Bull-coureur toch te snel voor de Scuderia-bolide.