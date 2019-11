Commerciële topman Formule 1 sluit niet uit dat F1 'ooit op Assen gaat racen'

De Formule 1 heeft voor haar terugkeer in Nederland weliswaar gekozen voor Circuit Zandvoort, maar dat betekent volgens commercieel directeur Sean Bratches niet dat Assen definitief buiten beeld is bij de sport.

Afgelopen mei maakte de Formule 1 bekend dat er na 35 jaar weer een Nederlandse Grand Prix georganiseerd gaat worden. Net als tot halverwege de jaren '80 het geval was, zal Circuit Zandvoort de plaats van handeling zijn. Voordat de bekendmaking er was, leek ook TT Circuit Assen in de race te zijn om de Grand Prix van Nederland te mogen organiseren. Uiteindelijk viel de keuze echter niet op het Drentse circuit.

De Formule 1 hoopt dat de sport lang in Zandvoort kan blijven, zo maakte Bratches duidelijk tegenover Nieuwsuur. "Ik zie niet in waarom Zandvoort er niet een zou worden waar we over twintig jaar, met nog meer grijze haren, een twintigjarig jubileum vieren." Desondanks sluit de Amerikaanse commerciële baas van de Formule 1 niet uit dat er in de toekomst op Assen geracet gaat worden.

"We hebben nog altijd een goede relatie met Assen. Het managementteam daar heeft een geweldig merk met een geweldige historie. Het is een circuit dat wereldwijd veel aanzien heeft in de auto- en motorsport. We wensen ze alle geluk toe en misschien zullen we op een dag racen in Assen", zegt Bratches, die toch blijft benadrukken dat de focus op Zandvoort ligt. "Voor nu zitten onze partners in Zandvoort en daar zijn we bijzonder blij mee."