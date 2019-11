Schema persconferenties Grand Prix Brazilië 2019

De FIA heeft onthuld welke coureurs en teamleden onderdeel zullen zijn van de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Brazilië op Interlagos van komend weekend.

Op donderdag, een dag voordat de actie op het historische circuit in Brazilië in Sao Paulo echt van start gaat, zullen vijf Formule 1-coureurs plaatsnemen achter de microfoons om antwoord te geven op vragen van de aanwezige pers. De persconferentie zal om 11.00 uur lokale tijd beginnen met Romain Grosjean (Haas), Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Perez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault) en Robert Kubica (Williams) als aanwezige coureurs. In Nederland is het dan 15.00 uur.

Een dag later, op vrijdag om 12.00 uur lokale tijd (17.00 uur in Nederland), is het de beurt aan de teamleden. Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Toyuharu Tanabe (Honda), Mario Isola (Pirelli), Otmar Szafnauer (Racing Point) en Christian Horner (Red Bull) zullen de vragen van de media beantwoorden namens de teams.

Ook na de kwalificatie en de race zullen er weer persconferenties plaatsvinden in Sao Paulo. In beide gevallen worden de drie beste coureurs van die sessie bij de pers verwacht.