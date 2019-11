Horner: "Hobbels waarschijnlijk oorzaak scheurtje in achtervleugel Verstappen"

Red Bull Racing moest voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix de achtervleugel van Max Verstappen nog wisselen vanwege schade. Teambaas Christian Horner vermoedt dat het venijn van de hobbels de schade hebben veroorzaakt.

Verstappen kwalificeerde zich op zaterdag op de derde positie op het Circuit of the Americas en uiteindelijk zou hij ook op die positie eindigen in de race. Op de grid werd er echter nog hard gewerkt aan de RB15 van de Nederlander. Het team koos ervoor de achtervleugel te wisselen, nadat er een haarscheurtje gevonden was in een van de dwarselementen. Volgens Horner werd de vleugel uit voorzorg gewisseld.

"We ontdekten een klein haarscheurtje. Het was waarschijnlijk geen probleem geweest, maar we kregen toestemming van de FIA om uit voorzorg de vleugel te wisselen voor de race. Een van de monteurs heeft dus goed opgelet." Horner vermoedt dat de hobbels op het Circuit of the Americas te maken hebben met de schade. "De venijnigheid van de hobbels op dit circuit is nogal agressief."

Herstelwerkzaamheden COTA gepland voor komende winter

Gedurende het weekend op het Circuit of the Americas waren er de nodige klachten over de hobbels. Na de vrijdag werden een aantal hobbels afgevlakt, terwijl er aangekondigd werd dat ruim 2 kilometer van het circuit deze winter van nieuw asfalt wordt voorzien. Wedstrijdleider Michael Masi hoopt dat daarmee de problemen daardoor verholpen zijn volgend jaar.

"Het circuit heeft ons verteld dat er een significante hoeveelheid opnieuw geasfalteerd wordt, terwijl er ook dingen hersteld moeten worden. Door het extreme weer zijn de hobbels de afgelopen tijd heviger geworden. Ze verdienen credits, want ze hebben zoveel mogelijk hersteld zonder daarbij de asfaltlaag veel schade toe te brengen. Dat werd voorafgaand en gedurende het weekend gedaan."