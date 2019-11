Daniel Ricciardo: "Reglementswijzigingen 2017 waren misschien niet beste keuze"

De Formule 1 introduceerde donderdag de nieuwe reglementen voor 2021. Daniel Ricciardo is van mening dit nodig is, nadat de sport in 2017 een stap in de verkeerde richting zette qua technische reglementen.

De vorige grote reglementswijzigingen waren in 2017. Qua motoren bleef de Formule 1 toen hetzelfde, maar het uiterlijk van de bolides ging wel fors op de schop. De auto's werden breder en kregen grotere vleugels, zodat ze meer downforce zouden genereren. Dat maakte de auto's een stuk sneller in de bochten, maar had negatieve gevolgen voor het kunnen inhalen.

Ricciardo gelooft dat de huidige F1-auto's er 'sexy' uitzien, maar desondanks vindt hij de huidige reglementen een stap in de verkeerde richting. “De auto’s zijn groot en breed en zien er sexy uit, wat een vooruitgang is ten opzichte van 2016. Mijn zorgen voor 2017 was de breedte van de auto’s. Het circuit werd niet breder, maar de auto’s wel, waardoor er minder ruimte is om in te halen."

"In de Formule 1 zoek je naar het kleinste beetje schone lucht als je achter een andere auto rijdt. Als de auto voor je over de kerbs in de apex gaat, dan probeer je er zelf iets verder overheen te gaan om wat schone lucht te krijgen. Met bredere auto’s is het lastiger om dat te vinden. Alleen dat al maakt het lastiger om te volgen, en dan laat ik de downforce nog buiten beschouwing. Dat was misschien niet de beste optie, maar we leren daarvan voor de toekomst.”

Verdedigen vanaf 2021 belangrijker volgens Ricciardo

De belangrijkste doelstelling van de nieuwe technische reglementen is het faciliteren van meer en betere gevechten op de baan. Het volgen van een auto en het inhalen moet makkelijker worden. Ricciardo staat bekend als een goede inhaler, maar hij vreest niet dat hij skills minder waard worden als inhalen makkelijker wordt.

“Zodra anderen één iemand inhalen, zal ik er twee tegelijk inhalen! Het zal niet zo zijn dat we heel gemakkelijk kunnen gaan inhalen, maar het legt bij ons wel de taak neer om beter te gaan verdedigen. Het zal niet veel makkelijker worden en niet iedereen zal het kunnen, maar het zal ook belangrijker worden om harder te verdedigen. Zelfs het krijgen van iets meer kansen is al spannender voor iedereen."