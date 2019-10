Vettel baalt van fout in Q3: "Hebben de snelheid om te winnen"

Sebastian Vettel reed geen foutloze eerste run tijdens Q3 voor de kwalificatie en zag een kans om zijn tijd te verbeteren in rook opgaan door een dubbele gele vlag die naar aanleiding van de zware crash van Valtteri Bottas in de Peraltada-bocht, in rook opgaan. De Duitser moest daardoor ondanks een sterk weekend tot nu toe genoegen nemen met P3 op de startgrid en werd wederom verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc op de zaterdag.

Sebastian was duidelijk ervan overtuigd dat er meer in zat tijdens Q3: "Ik maakte een foutje tijdens mijn eerste run in Q3, dus ik wist zeker dat er meer inzat tijdens mijn tweede run. Helaas was er echter een dubbele gele vlag in de laatste sector, dus toen was mijn kans op pole verkeken. De auto voelde echter goed, dus ik denk dat we verder naar voren hadden kunnen staan, maar de race is nog lang en ik denk dat we de snelheid hebben om te kunnen winnen."