Renault houdt F1-deelname onder de loep na tegenvallend derde kwartaal 2019

Renault zal haar deelname aan de Formule 1 tegen het licht houden. Dat heeft de interim-CEO van de Franse autofabrikant aangekondigd als onderdeel van een 'diepe analyse' van de gehele bedrijfsorganisatie.

Het is rommelig binnen Renault. Recent werd Clotilde Delbos aangesteld als interim-CEO van de Franse autobouwer, nadat Thierry Bollore zijn functie als CEO had verlaten. Hij vervulde die functie sinds vorig jaar. Hij verving Carlos Ghosn, de topman die noodgedwongen moest vertrekken bij Renault Nissan vanwege belastingontduiking en fraude. Nu volgt er dus een volgende tik voor het bedrijf.

Onlangs bracht Renault een winstwaarschuwing uit, nadat het een daling in inkomsten en verkopen opmerkte. Daarna volgde op vrijdag de bekendmaking van de kwartaalcijfers van het derde kwartaal van 2019. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar daalde het aantal verkopen met 4,4 procent, terwijl de inkomsten met 1,6 procent daalden.

Onder Ghosn werkte Renault met de strategie 'Drive the Future', maar Delbos kondigde al aan dat hij opnieuw naar gekeken gaat worden. In een conference call over de cijfers van het derde kwartaal bevestigde ze dat er ook gekeken gaat worden naar de betrokkenheid van de fabrikant in de Formule 1. "Het herzien van het 'Drive the Future'-plan houdt in dat we dit ook gaan bespreken", vertelde Delbos.

"Dat is een normaal proces. Het is geen kleine herziening, maar we gaan zeer diep in op het 'Drive the Future'-plan om ervoor te zorgen dat de nieuwe context van de markt, de verandering in het gebruik en mobiliteit en de huidige situatie van de groep meegenomen worden. Alles zal op een gegeven moment besproken worden. Dit is een diepgaande herziening van onze strategie en ons plan."