Lewis Hamilton bezorgd: "Geen geweldig jaar qua motorontwikkeling bij Mercedes"

Hoewel Mercedes dit jaar met grote overmacht beslag legde op de titels bij de constructeurs en de coureurs, lijkt het er dit jaar voor het eerst op dat het team na de zomerstop niet de snelste auto ter beschikking had. Ferrari pakte sinds de zomerstop namelijk alle mogelijke pole positions en is in de race nauwelijks in te halen, mede door het enorme vermogen dat de Ferrari-motor levert. Lewis Hamilton, die voor het derde jaar op rij beslag lijkt te gaan leggen op de wereldtitel bij de coureurs, maakt zich dan ook zorgen over de toekomst.

"2019 was geen geweldig jaar voor ons, als je tenminste kijkt naar de ontwikkeling van de motor. Ik wil daarmee niet zeggen dat het team er niet hard aan gewerkt heeft, maar het de ontwikkeling was niet zo succesvol als andere jaren," probeerde Hamilton beleefd te blijven over de Mercedes-werknemers. "De auto was ook ontworpen om iets meer drag te genereren dan andere jaren, dus dat hielp ook niet mee. Maar qua betrouwbaarheid was het natuurlijk wederom super, dus ik hoop dat dat ook komend jaar het geval is."

Lewis Hamilton kwam mede door de sterkere motor van Ferrari, Sebastian Vettel niet voorbij in de slotfase van de Grand Prix van Japan en dat zat de Brit toch dwars: "We zijn dit jaar weliswaar wederom constructeurskampioen geworden, maar ik denk dat we volgend jaar wel een stap moeten zetten qua motorontwikkeling. Ik weet zeker dat wij dat kunnen, maar we hebben wel een auto nodig die minder drag genereert en meer vermogen levert."