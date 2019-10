Vergne: "Overstap naar Formule E zou goed passen bij milieubewuste Hamilton"

Jean-Eric Vergne schaart zich achter de uitspraken die Lewis Hamilton recent gedaan heeft over het milieu. Het zou voor de Mercedes-coureur dan ook logisch zijn om in de toekomst de overstap naar de Formule E te maken.

Hamilton is momenteel op weg naar zijn zesde wereldtitel in de Formule 1, nadat hij in vier van de afgelopen vijf seizoenen de wereldtitel voor zich op wist te eisen. De Brit is echter ook erg bewust met het milieu bezig. Zo is hij enkele jaren geleden overgegaan op een veganistisch dieet en heeft hij zijn privévliegtuig de deur uit gedaan. Op Instagram uitte Hamilton afgelopen week echter zijn zorgen.

Hij ziet dat veel andere mensen niet bewust bezig zijn met het milieu en dat doet Hamilton pijn, zo verklaarde hij in een later verwijderde post op Instagram Stories. Vergne kan zich helemaal vinden in wat Hamilton zegt en ziet een overstap naar de Formule E dan ook als mogelijkheid. "Eerlijk gezegd zou ik het minder dan twee jaar geleden niet eens geweest zijn met wat hij zei. Tegenwoordig ben ik me er beter bewust van, met dank aan mensen zoals hij en andere atleten die ongeveer dezelfde boodschap verkondigen."

"Ik ben het helemaal met hem eens. Ik wil meer in de Formule E bereiken en hem laten zien dat hij niet de enige coureur is die zich hierover uitspreekt. Hij heeft zelfs zijn privévliegtuig verkocht - hij is zich veel meer bewust van de problemen waar de mensheid voor staat. Hij krijgt waarschijnlijk veel kritiek omdat hij in auto's met brandstofmotoren racet, die meer vervuiling veroorzaakt dan iedere andere sport ter wereld."

"Daarom is het volgens mij een logische stap voor hem om naar de Formule E te komen, zodat hij meer kan doen dan alleen coureur zijn. Hij kan naast de beste coureur aller tijden zijn ook de mentaliteit van mensen veranderen en jonge generaties inspireren. De jonge generatie moet opgroeien met de dingen die wij ze kunnen leren - precies zoals Lewis deed", vertelde de tweevoudig Formule E-kampioen aan Autosport.