Mercedes en Red Bull Racing onthullen updates voor Japanse Grand Prix

Red Bull Racing en Mercedes kondigden al aan dat ze upgrades mee zouden nemen naar de Grand Prix van Japan. Op de donderdag is duidelijk geworden welke nieuwigheden de teams bedacht hebben voor wedstrijd 17 van 2019.

Na een aantal races waarin Red Bull Racing het tempo van Mercedes en Ferrari niet helemaal kon volgen hoopt het Oostenrijkse team op een ommekeer in Japan, de thuisrace van motorleverancier Honda. Naast een nieuwe brandstof heeft de renstal ook een upgrade voor haar chassis meegebracht. Op de donderdag op Suzuka waren de verschillen tussen het oude en nieuwe pakket goed te zien.

Bij de keuring was de bolide van Max Verstappen uitgerust met de nieuwste onderdelen. Een van de veranderingen is waar te nemen bij de uitlaat van de S-duct. De bolide van Verstappen was uitgerust met een kleinere uitlaat dan de bolide van Alexander Albon, die een S-duct had waarmee de rest van het seizoen ook gereden werd.

Nueva salida de conducto S en el Red Bull. Más pequeña. Solo Verstappen.



New S duct outlet for Red Bull. Smaller. Only Verstappen. pic.twitter.com/HCGKVk2BQV — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 10, 2019

Een andere wijziging is te vinden bij de achtervleugel van de Red Bull RB15. Verstappen kreeg ook hierbij de beschikking over het nieuwste materiaal, met een achtervleugel die minder downforce opwekt dan bij Albon. Tevens is de achtervleugel van Verstappen uitgerust met een andere activator van de DRS, die nu iets hoger is dan voorheen.

Diferente configuración aero para Red Bull. Menos carga para Verstappen. Activador de DRS también diferente.



Different aero configuration for both Red Bulls. Less downforce for Verstappen. Also different DRS activator. pic.twitter.com/sqBmgrHJ4g — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 10, 2019

Mercedes verandert gebied rond sidepods

Mercedes heeft zich gericht op een aantal andere gebieden om haar bolide nog beter geschikt te maken voor de strijd om de overwinning. De eerste, goed zichtbare verandering is voor de sidepods. Het team heeft aanpassingen gedaan aan de deflectoren aan de voor en bovenop de sidepods, waarbij het horizontale en verticale element niet langer met elkaar verbonden zijn.

Detalles de los nuevos direccionadores de Mercedes.



Detail of the new Mercedes sidepods vanes. pic.twitter.com/C5GIRMJddo — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 10, 2019

Ook aan de voorvleugel heeft het team een kleine verandering doorgevoerd. Er is een kleine deflector geplaatst aan de buitenkant van de endplates.