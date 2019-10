Lewis Hamilton over 2021-bolides: "Het klinkt allemaal geweldig"

In het huidige tijdperk van de Formule 1 is inhalen erg lastig. Doordat de vuile lucht zoveel invloed heeft op de auto, waarbij aerodynamica een grote rol speelt, in het inhalen door de jaren niet verbeterd. De Formule 1 wil dit gaan verbeteren met de nieuwe regels. Ook degraderen de banden te snel, zelfs voordat de coureur een aanvallende positie heeft bereikt. Dit kan veranderen voor het seizoen 2021 onder de nieuwe Formule 1-reglementen, gelooft Lewis Hamilton.

De regerend wereldkampioen van de Formule 1 woonde onlangs een presentatie bij van de FOM samen met de andere coureurs, waarbij Chase Carey en Ross Brawn enkele details van de geplande revolutie van de regels presenteerden aan de coureurs. Tijdens de presentatie toonde de FOM ook verschillende afbeeldingen van de nieuwe bolides. Deze bolides moeten het inhalen vereenvoudigen. Hamilton is overtuigd van de veranderingen: "Het klinkt allemaal geweldig", zegt de Britse Mercedes-coureur.

Alles eruit halen

Hoewel de Formule 1-auto's vanaf 2021 waarschijnlijk ‘ongeveer twee tot drie seconden’ per ronde langzamer worden, denkt Lewis Hamilton dat de actie op het asfalt gaat verbeteren. “Daarom geef ik alles wat ik nodig heb om er deel van uit te maken en het beste eruit te halen voor de fans en voor ons. Ik wil echt met een van deze nieuwe auto's rijden”, legt de vijfvoudig wereldkampioen uit.

Hamilton had eerder kritische reacties geuit op sommige Formule 1-concepten en ideeën verworpen, zoals een kwalificatierace. De ontmoeting met Carey en Brawn aan de vooravond van de Russische Grand Prix in Sotsji bracht echter blijkbaar voor hem een verandering van stemming teweeg.

Er is nog wel wat werk te doen

Hamilton prijst uitdrukkelijk het feit dat de FIA en Liberty Media de Formule 1-coureurs actief benaderen om ze in een vroeg stadium te informeren over de geplande veranderingen. "Er zijn tenslotte veel dingen die kunnen worden verbeterd", zegt Hamilton. “Wij als coureurs werken aan een nog betere relatie met de FIA, ze zijn er nu heel open over.”