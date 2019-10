Waarom Liberty Media geen 'serieuze' gesprekken met potentiële teams voert

Sinds wij in augustus onthulden dat Panthera Asia Team toetreding tot de Formule 1 overwoog - wat later bevestigd werd tijdens een exclusief interview in Singapore twee weken geleden - zijn er berichten geweest over meer geïnteresseerde partijen, inclusief potentiële teams uit Rusland en Monaco/Spanje.

Eerder deze week gaf een Monegaskische entiteit een persbericht uit met de kop 'GETTING READY FOR A NEW F1 ENTRY MIM', met als subtitel 'Groep werkt bij volledig Spaans Campos met Pascal Wehrlein en Alex Palou als potentiële coureurs voor 2021'. Het statement voegt eraan toe dat het eerste contact met Chase Carey, CEO van commerciële rechtenhouder Liberty Media, in mei gelegd werd.

Dat zorgt voor twee bekende kandidaten in evenveel maanden. Volgens bronnen zijn er zelfs wel vijf benaderingen geweest bij Liberty Media, hoewel vermoed wordt dat een aantal hiervan onder verschillende benamingen gedaan zijn.

Tegenstrijdig genoeg krijgt de commerciële rechtenhouder het niet warm van het idee van grotere grids, een houding die gesteund wordt door een statement dat Liberty laat op donderdag naar buiten bracht. Daarin meldde het dat 'de F1 hun interesse waardeert, maar we kunnen bevestigen dat er geen serieuze gesprekken zijn met personen of bedrijven over de toetreding van een nieuw team'.

Tijdens de Belgische Grand Prix vertelde autosportbaas Ross Brawn van de F1 al aan Sky TV: "Ik denk dat tien gezonde teams in de Formule 1 genoeg is, en als we teams willen toevoegen, dan moeten ze echt bijdragen aan de show."

Het (zorgvuldig geformuleerde) statement van de F1 moet dus niet letterlijk gelezen worden, want op het oog impliceert het dat geen van de geïnteresseerden 'serieus' is. Het houdt echter in dat geen van de gesprekken 'serieus' was - maar hoe kan dat anders als de F1 niet serieus bezig is met het aantrekken van nieuwe teams? In een constructieve discussie moeten beide partijen serieus zijn...

Tegelijkertijd kan het statement van de F1 gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden om het feit dat de F1 de enige partij is in de selectie of toelating van nieuwe teams - dat is niet het geval: de commerciële rechtenhouder is verantwoordelijk voor de commerciële kant van het verhaal, terwijl de FIA verantwoordelijk is voor sportieve en technische zaken.

Op zijn best zijn toekomstige selectieprocessen gezamenlijke onderneming, want een potentieel team mag niet deelnemen zonder inschrijving van de FIA. Wel hebben er eerder teams geracet zonder dat er commerciële bepalingen waren. Marussia reed in 2013 zonder commerciële overeenkomst, net als Haas tijdens haar eerste races in 2016.

Dus, voor de duidelijkheid: het verlenen van een inschrijving voor de F1 hangt dus niet (volledig) af van Liberty.

De (voorlopige) sportieve reglementen voor 2021 stellen zelfs dat teams die in het voorgaande jaar geen punten scoorden (duidelijk toepasbaar op nieuwe teams) 'informatie moeten leveren over de grootte van hun bedrijf, hun financiële positie en hun kunnen om eerdere voorgeschreven verplichtingen na te komen'. Ook worden aanmeldingen bestudeerd door de FIA en geaccepteerd of geweigerd naar eigen goeddunken. Er wordt met geen woord gerept over commerciële voorwaarden...

Door een commerciële overeenkomst te tekenen staat een deelnemend team aan het wereldkampioenschap Formule 1 haar rechten af aan de commerciële rechtenhouder. Zonder een commerciële overeenkomst is een team een potentieel gerechtelijk gevaar voor de rechtenhouder, dat beelden van het team en haar identiteit niet mag exploiteren zonder haar uitdrukkelijke goedkeuring.

Er zou dan een rechtszaak kunnen komen over het feit dat er geen beelden van dat team, haar logo's, auto's of intellectuele eigendom uitgezonden of verhandeld mogen worden. Denk aan de implicaties daarvan, ongeacht dat met opzet of per ongeluk gebeurt: er zijn geen onboards als een van die auto's in beeld rijd, geen overzichtsshots, beperkte visuals van de pits en de paddock, geen uitzendingen van persconferenties als deelnemers onderdeel van zo'n team zijn. De gevolgen zijn eindeloos.

Het is duidelijk dat de F1 moet zorgen voor de financiële gezondheid van haar huidige deelnemers. Extra teams zullen grootte de individuele pot verkleinen, tenzij zo'n team substantieel bijdraagt aan de algehele gezondheid van het kampioenschap door het aantrekken van extra fans, waardoor er extra inkomsten zijn.

Er is natuurlijk een andere manier om de grootte van de pot te vergroten: Liberty verkleint haar aandeel in de pot in het belang van een gezondere F1. Aangezien Liberty een beursnotering heeft op de NASDAQ, zal dat niet gebeuren.

Het besluit om geen 'serieuze' gesprekken met nieuwe teams te houden is dus geen sportieve keuze of een die gemotiveerd is door altruïsme. Het is puur gebaseerd op commerciële overwegingen. Het statement van Liberty zou op die manier gelezen moeten worden...