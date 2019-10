Ross Brawn: "Russisch F1 team is geen gek idee"

Het lijkt erop dat Rusland momenteel hard op weg is om in de toekomst een eigen team in de Formule 1 op te richten. F1 sportief directeur Ross Brawn kan het zich goed voorstellen dat dit in de toekomst gerealiseerd kan worden.

Tijdens de Grand Prix in Rusland was afgelopen weekend ook de minister van handel aanwezig. Hij zei dat een Russisch F1-team niet ver weg is: "We komen steeds dichterbij. Hoe meer teams er zijn, hoe meer mogelijkheden Russische coureurs zullen krijgen."

Onder andere Boris Rotenberg, miljardair achter SMP Racing, heeft al eerder uitgesproken graag de stap naar de F1 te willen maken.

Ook sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn ziet het als een reële optie. Tegenover Tass news zei hij: "Rusland is sterk vertegenwoordigd in de Formule 1 met coureurs, zakenmensen en ondernemers. Daarbij is er uiteraard ook hier de Grand Prix in Rusland, dus alle voorwaarden om met een eigen team in de F1 te stappen zijn aanwezig."