Hoe Ferrari klungelde met teamorders in Rusland

Tijdens de race in Rusland speelden de teamorders van Ferrari een grote rol. Charles Leclerc begon de Grand Prix in Sochi vanaf pole position. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel passeerde vlak na de start Lewis Hamilton, die als tweede van start ging. Nog voor de tweede bocht wist de Duitse Ferrari-coureur zijn teamgenoot Leclerc te passeren en naar de leiding te komen. In ronde zes kreeg Leclerc de eerste teamorder te horen en dat ging zo:

In de eerste ronde was er de botsing van Daniel Ricciardo, Romain Grosjean en Antonio Giovinazzi, die zorgde voor een safety car-situatie.

Engineer tegen Leclerc: “Safety car, safety car. Blijf opletten, langzame snelheid. "

Ook Vettel kreeg dit te horen: Engineer tegen Vettel: “Safety car. safety car."

Leclerc tegen engineer: "Alleen om dit te begrijpen, de situatie was vrij duidelijk, toch?"



Vettel tegen zijn engineer: “Oké, copy. Laat je het me meteen weten als we weer mogen? '

Engineer bij Leclerc: "Ja, ik kom bij je terug, alles is in orde."

Even later kwam de engineer terug: ”Een herinnering om vol gas te maximaliseren voor het herstarten.”

Leclerc: "Ja, copy."

Engineer tegen Vettel: "De startprestaties waren hetzelfde, we zijn op zoek naar positiewisseling."

Vettel tegen zijn engineer: "Copy, ik lag voor, maar jullie keus."

Engineer tegen Vettel: “Begrepen. Pas op rommel op de baan. Blijf werken aan je banden en bespaar brandstof."

De engineer kwam even later terug bij Vettel over de positiewisseling. ”We zullen de beste tijd later in de race bekijken.”

Engineer tegen Leclerc: "Oké, Charles, startprestaties waren hetzelfde en we zijn van plan later in de race te ruilen."

Leclerc begrijpt het en vertelt tegen zijn engineer: "OK, geen problemen, dat begrijp ik."

Engineer tegen Leclerc: "Copy."

Ferrari bereidt zich voor op de herstart

Engineer tegen voor herstart tegen Leclerc: “Safety car komt deze ronde naar binnen. Probeer gas te maximaliseren en K2 aan. '

Engineer tegen Vettel even voordat de herstart van start gaat: "Safety car gaat deze ronde naar binnen."

In rode vijf begint het verhaal pas echt bij Ferrari en rekenen ze uit hoe ze de positiewisseling kunnen voortzetten.

Engineer tegen Leclerc: "Lewis 1.2 achter je."

Leclerc vertelde tegen zijn engineer dat hij wel tevreden is: “Achterstand is nu prima.

De engineer reageerde als volgt: ‘Copy, begrepen. Sebastian laat je passeren in de volgende ronde."

Engineer tegen Vettel: “Hamilton rijdt 2.4 achter Charles. Laat Charles voorbij, laat Charles voorbij. '

Engineer tegen Leclerc: "Sebastian zal je voorbij laten gaan."

Vettel tegen zijn engineer: "Dit weet je, dus ik zou hem toch hebben gekregen. Maar laten we nog twee ronden racen"

Engineer bij Vettel: “OK, begrepen. Hoofd omhoog."

Leclerc vroeg aan zijn ingenieur waar Vettel hem voorbij laat

Engineer tegen Leclerc: "We doen het de volgende ronde."

Engineer tegen Leclerc: "DRS ingeschakeld."

Engineer tegen Vettel: "Laat Charles voorbij, Hamilton ligt drie seconden achter."

Engineer tegen Leclerc: 'Hij zal je laten gaan.'

Vettel tegen zijn Engineer: 'Zeg tegen hem dat hij aan moet sluiten.'

Ingenieur: "OK, copy."

Leclerc vraagt nogmaals waar Vettel hem voorbij laat gaan: "Wanneer?"

Engineer tegen Leclerc: "OK, probeer het gat te dichten en we zullen het de volgende ronde doen."

Leclerc niet blij tegen zijn engineer: 'Je hebt me te lang laten wachten, ik respecteerde alles. We praten later. Maar nu is het moeilijk om het gat te dichten."

Engineer tegen Vettel: "Hij probeert het gat te dichten. Laat hem voorbij, hij rijdt 1,4 achter je."

Engineer tegen Leclerc: 'Hij zou je in deze ronde voorbij moeten laten gaan. Hij zal je voorbij laten gaan."

Engineer tegen Vettel: ‘Charles staat 1.6 achter."

Engineer even later tegen Vettel: "Charles staat 1,7 achter."

Engineer tegen Vettel: “Je bent de snelste auto, het gaat goed met je.”

Het B-plan van Ferrari is mislukt en het Italiaanse team kijkt nu naar plan C.

Engineer tegen Vettel: “We kijken naar Plan C. Charles ligt 1,9 achter.”

Engineer bij Leclerc: "We moeten proberen de kloof te dichten."

Leclerc tegen engineer: “Ja maar jongens…”, hier sloot de Monegask het gesprek.

Laurent Mekies van Ferrari komt op de radio naar Leclerc: “Charles, we zullen de ruil iets later doen. Lewis komt een beetje in de buurt en we willen nu pushen. In de race zullen we wat later ruilen. Focus je gewoon op je race, bedankt.”

Leclerc reageerde tegen Mekies: “Ik begrijp het volkomen. Het enige is dat ik de slipstream respecteerde en gaf, geen problemen. Toen probeerde ik aan het begin van de race te pushen, maar de banden raakten oververhit. Hoe dan ook ... geen problemen. Ik let op de situatie."

Engineer tegen Vettel: "Charles 2.2 achter je, zijn laatste ronde was een 39.2."

Engineer tegen Vettel: "Je doet het goed op banden, Charles 2.5 achter je."

Engineer tegen Leclerc: “We hebben WG positie 9, WG positie 9 nodig. "

Engineer tegen Vettel: "Probeer bocht 4 te verbeteren. Bocht 4. We zijn nu het snelst van het veld."

De Engineer zag de verbetering en reageerde tegen Vettel: "Goed gedaan in bocht 4, dat was beter. Charles 3.4 achter je."

Engineer tegen Leclerc: “Geef een update over staat van je voorvleugel, wanneer je kunt.”

Leclerc reageerde: "Ja, prima zo."

Engineer tegen Vettel: “Goed gedaan op bocht 4 - Charles 3.7 achterop. Hamilton begint te duwen - 3,6 achter. "

Engineer tegen Leclerc: "Gat naar Sebastian 3.7 - Hamilton 3.3."

Engineer tegen Vettel: “Update voorvleugel. Charles 3.9 achter.”

Vettel: "Plus één."

Engineer tegen Leclerc: “Probeer de topsnelheden te verbeteren. Hamilton achter 3.1.”

De engineer zegt tegen Leclerc: “Je moet nu pushen. Hamilton op 3.1."

Vettel vraagt wat aan zijn engineer: "Rondetijden?"

Engineer: “Gat Hamilton-Leclerc 3.4. Charles 38.5, Hamilton 38.9. "

Vettel: "Copy."

Engineer tegen Vettel: "OK, we zijn op Plan C. We zijn op Plan C. Charles ligt vier seconden achter. We zullen een lange stint hebben op de medium banden. ”

Engineer licht Leclerc in over plan C: ‘Plan C, we gaan naar Plan C.”

Engineer tegen Leclerc: “Hamilton 3.3 achter je. Charles rondetijd 38.4, Hamilton 38.3, Sebastian rondetijd 38.4."

Leclerc weet dat hij het snelst is: "Ja, ik weet dat we het snelst zijn.”

De engineer weet dat Verstappen geen bedreiging is en ligt ook Leclerc in: “Verstappen is geen bedreiging. 39.4. Gat Hamilton 3.3."

Engineer tegen Vettel: “Focus op bocht 15 en 16. Focus op bocht 15 en 16. Charles 4.2 achter je. Rondetijd 38.7."

Engineer gaf even later weer een update aan Vettel: “Charles 4.4 achter je. Update over de banden wanneer je kunt. Charles rondetijd 38.7 en Hamilton 38.5.”

Engineer tegen Leclerc: “Gat naar Hamilton 2.9 ″

Engineer tegen Vettel: “Update van de banden als je kunt.”

Engineer geeft weer een rondetijd update aan Leclerc: “Charles rondetijd 38.7. Gat met Hamilton 2.7."

Engineer vertelt tegen Vettel dat Kubica, achterblijver, voor hem zit: "Kubica voor je, krijgt blauwe vlag."

Leclerc tegen engineer: "Linksachter."

In ronde 22 gaan Charles Leclerc naar binnen voor een pitstop en dan volgt het volgende gesprek

Engineer tegen Leclerc: “Schakel naar positie twee, modus twee. En box nu, box.”

Engineer licht Vettel in over de pitstop van zijn teamgenoot: “Charles komt in deze ronde naar binnen. Hamilton ligt 6,2 sec achter op de medium band, rondetijd 38,7.”

Engineer vertelt tegen Leclerc: “Reset de rembalans. Baan is vrij voor je. K2 uit.”

Engineer tegen Vettel: ‘Hamilton 6.6 achter."

Engineer tegen Leclerc: “Bottas ligt tien seconden voor je, hij pitste niet. En achter hebben we Verstappen op 10,5 seconden.”

Engineer tegen Vettel: "Hamilton 6.3 achter je, rondetijd 38.8."

Vettel tegen zijn ingenieur: "Mijn achterbanden zijn op."

Ingenieur: ‘Copy."

Engineer tegen Leclerc: "We moeten pushen, we moeten pushen."

Engineer tegen Vettel: "We maken ons zorgen over Hamilton. 38.8.”

Engineer bij Leclerc: “Bottas voor je op 9.5. Verstappen 12 seconden achterstand.”

In ronde 26 haalt Ferrari Vettel naar binnen en even later moest hij zijn auto aan de kant zetten

Engineer tegen Vettel: "Charles’ rondetijd 37.7. En Box, Sebastian. Box."

Engineer ligt Leclerc in: “Je moet nu pushen, pushen. Sebastian stopt nu.”

Engineer tegen Vettel: "Mode 4. Het zal krap worden met Charles bij uitkomen pits."

Engineer vertelt Leclerc dat hij nu echt pushen: “K1 beschikbaar, K1 beschikbaar, het zal krap zijn met Sebastian bij het verlaten van de pitstraat."

Vettel tegen zijn engineer: "Ik heb geen K, ik heb geen K. Vertel me iets, ik heb geen K."

Engineer tegen Vettel: “We onderzoeken het, we weten het."

Vettel: "OK, copy"

Engineer vertelt dat Vettel moet stoppen: “Stop de auto nu, stop de auto.”

Vettel met ongeloof: "Meen je dat?"

Engineer: "Ja."

Vettel: “Oké, ik ben gestopt. Motor is uit."

Engineer ligt Vettel in over de veiligheid: "Kom er veilig uit."

Vettel meent dat de V12-motoren terug moeten komen: "Breng verdomme de V12's terug."

Engineer ligt Leclerc in: "Sebastian heeft een probleem en is gestopt in bocht 17. Virtual safety car ingezet."