Russische Grand Prix vertrekt na 2020 waarschijnlijk uit Sochi

De Grand Prix van Rusland zal volgend jaar voor het laatst verreden worden op Sochi Autodrom. Dat heeft GPToday.net vernomen.

Het circuit in de stad aan de Zwarte Zee heeft de Russische Grand Prix ieder jaar georganiseerd sinds het in 2014 op de kalender van de Formule 1 gezet werd. Twee jaar geleden tekenden de promotors een nieuw contract, waarmee het huidige contract tot 2025 verlengd werd. Door ontwikkelingsplannen in het gebied moet er echter gekeken worden naar een alternatieve locatie voor de Russische ronde van het kampioenschap.

Het circuit van Sochi maakt gebruik van wegen die onderdeel waren van het Olympisch Park van de Olympische Winterspelen van 2014, maar buiten de Formule 1 zijn er vrijwel geen grote raceklasses op het circuit actief.

Bronnen hebben GPToday.net gemeld dat er plannen gemaakt worden om het gebied van het circuit een nieuwe bestemming te geven. De aanleg van een concerthal voor 2021 maakt veranderingen aan het circuit noodzakelijk, waardoor het niet meer dan twee kilometer gaat meten. Dit zou te kort zijn voor een Formule 1-race, hoewel de Formule E-race, waarover nog gesproken wordt, wel door zou kunnen gaan.

Racepromotor Rosgonki verklaarde dat het een contract heeft om tot 2025 de Russische Grand Prix te organiseren en gaf verder geen commentaar.

Momenteel wordt er in Sint-Petersburg, de een-na-grootste stad van Rusland, een nieuw circuit gebouwd dat mogelijk het nieuwe thuis voor de race wordt. Naar verluid is de Formule 1 zich bewust van de mogelijke verandering en staat het daarvoor open, op de voorwaarde dat de race naar een locatie gaat die gezien wordt als een 'destination city'