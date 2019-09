Formule 1-auto's 2021 krijgen 'meer futuristische' voorvleugel

Vorige maand onthulde de Formule 1 de eerste beelden van hoe de Formule 1-auto's er in 2021 uit gaan zien onder de nieuwe reglementen. Inmiddels zijn er aanpassingen gedaan, met name aan de voorvleugel.

Deze keer brachten de Formule 1 en de FIA geen nieuwe beelden uit de windtunnel naar buiten, maar wel presenteerden ze maandag de veranderingen aan de teams. De meest in het oog springende verandering daarbij is de voorvleugel. Op de beelden uit de windtunnel is de voorvleugel nog recht, maar dat is in de nieuwe situatie niet meer het geval.

De voorvleugel bestaat nu uit twee golvende flaps, waarbij de endplates omhoog afbuigen. Dit is volgens de Formule 1 vergelijkbaar met het uiteinde van de vleugels op vliegtuigen. De teams zullen tevens vrijheid krijgen om zich in dit gebied te gaan ontwikkelen. In de huidige situatie is de voorvleugel nog twee meter breed, maar er wordt in de windtunnel getest om te kijken of de voorvleugel smaller kan worden, zolang dat geen negatieve invloed op de turbulentie heeft.

Ook veranderingen aan achtervleugel en vloer

Het technische team van de Formule 1 en de FIA, dat aangestuurd wordt door Pat Symonds en Nikolas Tombazis, heeft ook aanpassingen gedaan aan de achtervleugels. De pilaren in het midden en de endplates liepen oorspronkelijk nog verticaal naar beneden, maar in het nieuwe voorstel zullen ze een curve bevatten om het geheel aantrekkelijker te maken. Tevens is de achtervleugel een breder geworden ten opzichte van de situatie in de windtunnel.

Er zijn nog een aantal andere veranderingen doorgevoerd. Het uiteinde van de neus is met zo'n 25 millimeter verlaagd, terwijl het chassis verhoogd is. Een hogere headrest en rollbar moet de coureurs meer ruimte geven. Ook is de vloer opnieuw vormgegeven en zijn er veranderingen aan de achterremmen en de versnellingsbak. De veranderingen zullen verder getest worden in de windtunnel, waarna eind oktober de reglementen gepubliceerd moeten worden.