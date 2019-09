Giovinazzi krijgt tijdstraf, maar behoudt tiende plek in Singapore

Antonio Giovinazzi heeft een tijdstraf gekregen na afloop van de Singaporese Grand Prix. De Alfa Romeo-coureur krijgt tien strafseconden, maar behoudt desondanks de tiende positie en het bijbehorende punt.

Net als in Italië wist Giovinazzi dus een klassering in de punten te behalen, maar na de race was het nog even onduidelijk of hij de tiende plaats en het punt ook mocht houden. De stewards constateerden namelijk dat de Italiaan op een onveilige manier langs de opruimwerkzaamheden in de achtste bocht gereden was. De auto van George Russell werd daar op dat moment geborgen.

Giovinazzi had voor zijn gevoel voldoende vaart verminderd toen er op die plek met een dubbele gele vlag gezwaaid werd, maar desondanks besloten de stewards een tijdstraf van tien seconden te geven. "De stewards begrijpen de uitleg van de coureur dat hij voor zijn gevoel langzaam genoeg reed en zich hield aan de deltatijd van de safety car."

"Hij reed echter dichter langs de kraan en de marshalls dan voor het gevoel van de marshalls en de wedstrijdleider veilig was. De stewards zijn het daarmee eens. De coureur wist van de locatie van het incident en dat hij rechts moest blijven, maar had mogelijk niet door dat de kraan in beweging was. De stewards zien dit als een potentieel zeer gevaarlijke situatie en een risico voor de marshalls, en geven daarom een tijdstraf van 10 seconden."