Sebastian Vettel: "Niet helemaal tevreden met P3"

Sebastian Vettel leek tijdens Q3 voor de Grand Prix van Singapore lange tijd op weg naar eerherstel en pole position, na zijn dramatisch verlopen race op Monza. Hoewel de ervaren Duitser na de eerste run in Q3 met drie tienden voorsprong de pole position in handen had, moest Vettel zijn bepaald niet vlekkeloze tweede run voortijdig afbreken en was het wederom zijn teamgenoot die er met uiteindelijk met de pole position vandoor ging, even later verwees Lewis Hamilton Vettel zelfs naar de tweede startrij.

Vettel was dan ook niet helemaal tevreden over het verloop van de kwalificatie: "Ik ben niet helemaal tevreden met mijn tweede run in Q3 natuurlijk. De bandentemperaturen waren niet goed, maar voor de rest voelde het goed en wist ik mezelf run voor run te verbeteren. Ik ben echter bang dat ik iets te vroeg piekte. De baan leek namelijk iets sneller aan het einde, maar ik had een flink overstuurmoment en daarna had het geen zin meer om die ronde nog af te maken, ook omdat ik al langzamer was dan in mijn eerste run."

Over de race was Vettel nog niet heel zelfverzekerd: "De auto zal anders aanvoelen dan vandaag, maar we gaan natuurlijk voor een goede race. Het is echter even afwachten of we de volle twee uur kunnen pushen of dat we veel bezig zullen zijn met bandenmanagement. Maar hoe dan ook het is altijd leuk om hier te rijden."