Horner 'begrijpt niet helemaal' dat Grosjean mag blijven bij Haas F1

Haas F1 bevestigde donderdag dat Romain Grosjean ook in 2020 coureur van het team blijft. Het is een beslissing die Red Bull Racing-teambaas Christian Horner een 'bijzondere keuze'.

Grosjean mag in 2020 opdraven voor zijn vijfde seizoen in dienst van Haas F1, maar zijn toekomst hing even aan een zijden draadje. De Fransman maakte in 2018 al geen bijzonder goede indruk en in 2019 doet hij dat vooralsnog ook niet. Toch besloten Gene Haas en Günther Steiner dat Grosjean voor genoeg heeft laten zien om ook volgend jaar voor het team uit de Verenigde Staten uit te komen.

Het is een besluit dat Horner niet helemaal kan begrijpen. Dat vertelde de teambaas van Red Bull tijdens de eerste vrije training aan Sky Sports F1. “Ik begrijp niet helemaal dat ze het gedaan hebben, maar zij hebben alle data en informatie. Van buitenaf bekeken is het in ieder geval een interessante keuze."

Horner lijkt komst Hülkenberg uit te sluiten

Door het besluit is Nico Hülkenberg een van de coureurs die buiten de boot lijkt te vallen in 2020. De Duitser moet het veld ruimen bij Renault en was een kanshebber op het zitje bij Haas, maar die zag hij dus aan zijn neus voorbijgaan. Red Bull heeft in principe nog geen keuzes gemaakt voor haar coureurs in 2020, met uitzondering van Max Verstappen. Horner acht het echter niet logisch dat Hülkenberg volgend seizoen in dienst van een van de Red Bull-teams rijdt.

"Nico is een erg goede coureur en hij verdient een zitje in de Formule 1. Het is vreemd dat hij mogelijk op de bank plaats moet nemen. Wat betreft Red Bull: wij hebben onze eigen groep talenten en we hoeven daar niet buiten te kijken, dus het is lastig voor te stellen dat Nico onderdeel van ons team wordt volgend jaar."