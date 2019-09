Jos Verstappen: "Ik ben hier niet om Max te kleineren, maar om hem te helpen"

Jos Verstappen racete in de Formule 1 voor zeven verschillende teams en nam deel aan 106 F1-wedstrijden. Max Verstappen, de zoon van Jos, is op dit moment een van de grote mannen in de koningsklasse van de motorsport en daar is Jos trots op. Verstappen senior wist altijd al dat zijn zoon, die in 2015 op 17-jarige leeftijd zijn debuut maakte, getalenteerd was. Max Verstappen huilde en smeekte zijn vader om voor hem zijn eerste kart te kopen.

Max Verstappen werd op jonge leeftijd altijd en overal meer naar toe genomen. Toen Jos racete in de Formule 1, paste iemand van het team op zijn zoon. Ook de opa van Jos had een kartbaan, waar hij en Max vaak te vinden waren. Volgens Verstappen senior was Max op jonge leeftijd al bezig met karten. "Hij was altijd erg geïnteresseerd in racen en hij wilde heel vroeg beginnen en ik bleef maar zeggen 'ja, als je wat ouder bent'", zo vertelde hij in de podcast Beyond the Grid.

Jos Verstappen wilde zijn zoon, die tegenwoordig voor Red Bull Racing rijdt, in eerste instantie op zes jarige leeftijd pas laten karten, maar Max was het daar niet mee eens. "Mijn plan was om hem op een kartbaan te plaatsen toen hij zes jaar oud was, maar hij was met zijn moeder op een kartbaan in Genk en hij huilde, omdat hij een jongere iemand op de baan zag rijden. Hij zei tegen mij 'Papa, ik wil dit doen', dus toen ik thuiskwam van de Canadese Grand Prix, kocht ik voor hem een kart en dat is hoe hij is begonnen. Hij was vierenhalf."

De Verstappens hadden het altijd en overal waar ze ook heen gingen of zaten over racen, maar Max voetbalde daar was hij volgens Jos geen talent in. "Hij speelde ook voetbal, maar ik kan niet zeggen dat hij bijzonder goed was. Hij had een goed evenwicht, hij was heel zachtaardig en heel normaal, maar we realiseerden ons al snel dat zijn racetalent was dat opviel. Toen hij een race ging rijden op koude banden, was zijn eerste ronde altijd een seconde sneller dan wie dan ook. Dat gevoel is een talent, en dat zie je ook als hij in de regen rijdt."

Verstappen senior blij met goede relatie met Max

Jos heeft ook suggesties afgewezen dat een vader-zoon relatie moeilijk te beheren is in de F1. Lewis Hamilton kreeg fikse ruzie met zijn vader, Anthony, hoewel de twee nu hun relatie opnieuw aan het opbouwen zijn. Jos verwacht niet dat hij en Max ooit uit elkaar zullen gaan en zegt dat hij er is om hem adviezen te geven die hij zelf via de harde leerschool heeft geleerd door zijn eigen fouten in de F1 te maken.

"Mijn oor is open. Ik ben er niet om al het geklaag te doen, ik vertel hem ook wat goed is. We hebben een zeer goede relatie. Ik heb veel geleerd van mijn carrière. Je leert het meest van de fouten die je maakt en ik probeerde hem alleen de goede dingen te leren. Hij heeft zoveel vertrouwen in mij. We hoeven het er niet mee eens te zijn, maar ik ben hier niet om hem te kleineren, maar om Max te helpen in alles in het leven, in races of privé."