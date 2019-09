Ecclestone: "De Formule 1 heeft grote veranderingen niet nodig"

Bernie Ecclestone heeft zich uitgesproken over de grote reglementaire veranderingen die eraan komen voor de Formule 1. De voormalige baas van de sport ziet geen reden om deze veranderingen door te voeren.

Ecclestone is sinds eind 2016 niet meer de baas van de Formule 1, maar desondanks volgt de Brit de sport nog altijd op de voet. Ook heeft hij nog altijd een uitgesproken mening over de gang van zaken in de sport die hij jarenlang leidde. Zo is Ecclestone niet blij met de reglementswijzigingen die er in 2021 aankomen. De afgelopen races illustreren volgens hem dat de veranderingen niet nodig zijn.

"De laatste races waren zoals de Formule 1 hoort te zijn. Als het zo blijft, zie ik geen reden waarom de sport niet zo populair kan worden als dat het voorheen was. Ik zie geen reden voor grote veranderingen. Als ze dat willen doen, dan moeten ze terugkeren naar atmosferische motoren. Daar is echter geen steun voor."

Een van de grote veranderingen voor 2021 is de invoering van het budgetplafond. Ook in de tijd van Ecclestone was er al een sprake van een maximaal bedrag dat teams mogen uitgeven, maar destijds kwam dat er niet door. Nu is dat wel het geval, maar Ecclestone vindt dat overbodig. "We hebben geen budgetplafond nodig. Als de technische reglementen goed geschreven zijn, dan is daar geen noodzaak voor."

Ook is Ecclestone niet blij met het feit dat de Formule 1 steeds meer beperkingen begint op te leggen in het ontwerpen van de auto's en de introductie van standaard onderdelen. Dat tast volgens de 88-jarige 'het DNA van de Formule 1' aan. "Technische competitie is het DNA van de Formule 1. Als we dat verliezen, dan verliezen we de Formule 1. Als je je de Formule 1 niet kan veroorloven, dan moet je maar thuis blijven."

De volle kalender met 22 races in 2020 is volgens Ecclestone problematisch, omdat het de waarde van de Grands Prix vermindert. "Het zijn te veel races. Zestien is meer dan genoeg. Hoe meer races er zijn, hoe meer het product devalueert. Als er zestien races zijn, zouden de organisatoren meer moeten betalen. Dat zouden ze ook doen, omdat hun evenement daardoor een stuk exclusiever is."