De kwalificatie was al snel afgelopen voor Verstappen. In het eerste deel van de kwalificatie kon Max Verstappen niet eens één rondje rijden zonder motorproblemen. De 22-jarige Limburger wist geen tijd neer te zetten, wat betekent dat de Nederlander stijf achteraan start. De Red Bull Racing-coureur ging voor een snelle ronde, maar door een onbekende oorzaak had hij geen power meer.

Onboard bij Verstappen: