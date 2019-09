Tijdens de Citroën DS3 Cup-race in Denemarken op FDM Jyllandsringen begon het plots te regen. De coureurs reden op slicks, maar in combinatie met de regen bleek dat absoluut geen goede combinatie. Volgens de lokale media zijn alle coureurs ongedeerd op eentje na, die is naar het ziekenhuis ter controle.

Unbelievable scenes in the Citroën DS3 Cup Denmark at FDM Jyllandsringen. Suddenly, it starts raining heavily and half the field crashes hard, as they're on slicks and aquaplain off the track. pic.twitter.com/FXwn1VYSNj