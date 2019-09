Verstappen verwacht geen wonderen: "Monza niet ons sterkste circuit op kalender"

Max Verstappen verwacht niet direct dat hij hoge ogen zal gooien tijdens de Italiaanse Grand Prix. Het circuit van Monza is net als Spa-Francorchamps volgens hem niet het sterkste circuit van Red Bull Racing.

Afgelopen weekend kon Verstappen in België maar met moeite een vuist maken. De Nederlander startte de race vanaf de vijfde positie, nadat hij in de kwalificatie ruimschoots langzamer was dan beide Ferrari's, maar beide Mercedessen voor zich moest dulden. Verstappen startte vervolgens niet goed en zag zijn race in Eau Rouge eindigen, nadat hij in bocht in botste met Kimi Raikkonen.

In zijn vooruitblik op de Italiaanse Grand Prix keek Verstappen ook kort even terug op het weekend in België, waaraan hij geen bijzonder goed gevoel heeft overgehouden. "Het was een weekend met gemengde gevoelens in Spa en het zet de zaken absoluut in perspectief, maar ik ben blij dat we back-to-back races hebben, waardoor we dit weekend meteen weer aan de bak kunnen."

Een van de favoriete punten van Verstappen op Monza is de laatste bocht, de Parabolica. "Monza is supersnel, wat het erg leuk maakt om daar te rijden. Het kan echter ook een uitdaging zijn en net als Spa is het niet ons sterkste circuit op de kalender. Voor mij zijn de beste delen de secties op hoge snelheid en het perfectioneren van de laatste bocht is niet makkelijk, maar het voelt erg goed als het lukt."

Verstappen verwacht veel Ferrari-fans op Monza

In Italië hoopt Verstappen weer te kunnen rekenen op steun van veel Nederlandse fans, hoewel hij vooral rood op de tribunes verwacht te zien. "Monza heeft zoveel historie om zich heen en de fans zijn een van de meest gepassioneerde groepen die je we dit jaar zien. Er is veel rood op de tribunes, maar hopelijk zal ook het oranje leger er in grote getale zijn om ons aan te moedigen dit weekend."