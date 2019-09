Pierre Gasly: "Ik zei tegen Leclerc dat hij moest winnen voor Hubert"

Pierre Gasly zegt dat hij tegen Charles Leclerc heeft gezegd dat hij de Belgische Grand Prix voor Anthoine Hubert moest winnen. Hubert overleed afgelopen zaterdag tijdens de F2-race op Spa-Francorchamps tijdens een noodlottig ongeluk. Die opdracht lukte: Leclerc behaalde zijn eerste Grand Prix-zege in de Formule 1, een dag nadat hun vriend Hubert in een Formule 2-crash op Spa-Francorchamps om het leven kwam.

Emotionele race voor Gasly

Gasly zegt dat de aanloop naar de race de meest emotionele was die hij ooit heeft meegemaakt en dat hij 'blij' was dat hij met twee punten voor Hubert terugkeerde naar Toro Rosso. Na afloop zei Gasly tegenover GPToday.net: "Het was zeker de meest emotionele pvoorbereiding op een race die ik ooit heb gehad. Op 22, 23 jaar oud, om één van je beste vrienden te verliezen... Ik ben met hem opgegroeid sinds ik 11 jaar oud was in het karting. We zijn kamergenoten geweest, we hebben zes jaar in hetzelfde appartement in dezelfde kamer gewoond, we zijn klasgenoten geweest, ik heb vanaf mijn 13e tot 19e met hem gestudeerd, dezelfde leraren gehad."

"Ik ben nog steeds geschokt en ik realiseer me niet hoe het zo snel kon gaan. Het was verschrikkelijk en ik ben al van plan om al onze vrienden te zien. Niemand van ons begrijpt of realiseert zich echt wat er gisteren is gebeurd. Gewoon super verdrietig."

"Als je eenmaal de helm op hebt gedaan en de opwarmronde begint zit je in een andere zone en andere gemoedstoestand. Je denkt er niet aan. Maar natuurlijk, direct na de geblokte vlag is het het eerste wat in mijn gedachten terugkwam. Ik was blij dat ik de twee punten voor hem kon scoren."

Jules Bianchi

Met Jules Bianchi die in 2015 zijn leven verloor nadat hij in 2014 tijdens de Japanse Grand Prix ernstig gewond was geraakt, zegt Gasly dat de dood van Hubert meer 'vreselijk nieuws' is voor de Franse autosport.

Tegen hun andere gezamenlijke vriend Charles Leclerc, die van pole position startte zei Gasly: "Ik zei tegen Charles voor de race: "Win alstublieft deze race voor Anthoine."

"We begonnen te racen in hetzelfde jaar, Charles, Anthoine en ikzelf. Anthoine won de Franse beker in 2005. We hebben zoveel jaren samen geracet en we kenden elkaar allemaal. Tussen Jules een paar jaar geleden en nu Anthoine, is het echt verschrikkelijk nieuws voor de Franse autosport. Het waren twee geweldige personen, het is echt moeilijk om dat te beseffen."