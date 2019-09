Promotor Belgische GP: "Nederlandse GP zal negatief effect voor ons hebben"

De promotor van de Belgische GP heeft toegegeven dat de aankondiging van de Grand Prix van Nederlander in Zandvoort voor 2020 op de F1-kalender een directe 'competitie' is voor de populaire race in de Ardennen. Sinds 1985 is er in Nederland geen Grand Prix meer gereden, die destijds door Niki Lauda als laatst werd gewonnen.

Concurrentie met Nederland

Vanessa Maes, die de leiding heeft genomen over de race in Spa van haar vader Andre, gaf toe dat meer dan 40 procent van het hele publiek dit weekend Nederlandse fans van Max Verstappen zal zijn. Toen haar werd gevraagd naar de terugkeer van Zandvoort in 2020 naar de Formule 1, vertelde ze: "Het zal effect hebben. Het is concurrentie. Maar het is ook positief voor de sport, en daarom is het ook goed voor ons. We moeten gewoon hard werken om de fans tevreden te houden."

"We krijgen misschien minder Nederlanders, maar er is ook een kloof tussen onze races", voegde Maes eraan toe. Op de voorlopige 2020-kalender is Zandvoort inderdaad in mei, terwijl Spa zijn traditionele datum aan het einde van de zomervakantie behoudt.

Hoop dat Nederland succesvol is

Van een ouderwetse burenstrijd, zoals bij het voetbal, daar voelt Mas niets voor. De Belgische zei hierover: "We hebben niets tegen de Nederlandse GP. We hopen oprecht dat ze succesvol zijn."

Naast een succesvolle Grand Prix in Zandvoort hoopt Mas ook dat de Belgische Grand Prix op de F1-kalender blijft: "Ik heb hier heel mijn leven doorgebracht en zal alles in het werk stellen om de Formule 1 op Spa-Francorchamps te behouden. We hebben echter niet de financiële middelen die anderen wel hebben. We proberen van elke euro twee te maken.Een voorbeeld: de Franse GP bestaat uit meer dan 20 fulltime mensen. Hier zijn we met z'n vieren."