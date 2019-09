Hamilton opent in september veganistisch burgerrestaurant

Lewis Hamilton blijft zijn horizon verbreden. De vijfvoudig wereldkampioen zal begin september een veganistisch hamburgerrestaurant lanceren. Het begint met een locatie in Londen, maar de plannen zijn groots.

Zelf heeft Hamilton enkele jaren geleden de keuze gemaakt om een veganistische levensstijl aan te nemen. Vorig jaar werd hij door dierenrechtenorganisatie PETA zelfs uitgeroepen tot 'persoon van het jaar'. Dit jaar gaat de Mercedes-coureur dus nog een stap verder: op 2 september zal de eerste locatie van vegan burgerrestaurant Neat Burger haar deuren openen in Londen.

Neat Burger is een initiatief dat haar oorsprong vindt bij Hamilton, hospitality-bedrijf The Cream Group en Beyond Meat-investeerder Tommaso Chiabra. Het bedrijf is ambitieus, want in de komende twaalf maanden moeten er wereldwijd liefst veertien restaurants geopend worden. Het restaurant moet niet alleen een plaats bieden waar veganisten hun hart kunnen ophalen, maar waar ook vleesliefhebbers ter variatie eens een vleesvervanger kunnen proberen.

"Ik ben sterk bezig met het vriendelijker zijn tegenover de wereld en ik heb veel respect voor de toewijding van Neat Burger aan ethisch verantwoordelijkere praktijken en het ondersteunen van kleine bedrijven, dus dit is iets waar ik erg trots op ben om het te steunen. Het draait echter ook om het product. Als iemand die een plant-based dieet volgt, geloof ik dat we een gezondere, luxe optie nodig hebben die geweldig smaakt, maar ook iets spannends levert aan degenen vleesvrij willen zijn."