Haas stopt experiment met twee verschillende wagens

Romain Grosjean keert dit weekend terug naar de vernieuwde Haas VF-19 tijdens de Belgische Grand Prix van dit weekend, na een aantal races te hebben gereden met de 'Melbourne-configuratie'. Haas experimenteerde in de aanloop naar het zomerreces met twee verschillende specificaties van de auto, omdat het probeerde te achterhalen wat de oorzaak was van het gebrek aan racetempo.

Grosjean reed drie races lang met de auto die in Australië op de baan stond. Ondanks het feit dat hij minder downforce had reed de Fransman goed mee in het middenveld.

Veel geleerd van experiment

Haas is er nu echter van overtuigd dat het veel heeft geleerd tussen de twee auto's. Romain Grosjean zal hierdoor in België aan de start staan met een verbeterde Haas, dezelfde als waar Kevin Magnussen al een tijd mee reed. Teambaas Guenther Steiner zegt hierover: "Voor Spa-Francorchamps zullen we met de auto met updates rijden waarmee we op Hockenheim hebben gereden."

"We hebben er veel van geleerd en geprobeerd de auto te verbeteren door een aantal onderdelen te vervangen. Beide auto's zullen dezelfde specificatie krijgen en hopelijk kunnen we er nog steeds meer over leren."

Focus verschoven naar 2020

Nu de tweede helft van het seizoen bijna van start gaat, zullen de teams zich gaan richten op het seizoen van 2020. Steiner bevestigde dat Haas dit waarschijnlijk zal doen en alle upgrades die het zal brengen naar de resterende negen races zullen waarschijnlijk zeer klein zijn.

"De focus is al gedeeltelijk verschoven naar de auto van 2020. We moeten zien wat we in de windtunnel kunnen bedenken, met de kleine ontwikkelingen die we daar doen voor de auto van 2019, en of we nog sets met upgrades meebrengen. Dat weten we nog niet."