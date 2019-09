Alan Jones stopt mogelijk als FIA-steward: "Ik ben gedesillusioneerd"

Voormalig Formule 1-coureur Alan Jones heeft gezegd dat hij nadenkt of hij moet stoppen met zijn rol als FIA-steward in de Formule 1, doordat hij zich gedesillusioneerd voelt door alles wat er dit seizoen is gebeurd.

Stewards zijn dit jaar een dominante rol gaan spelen in het F1-seizoen van dit jaar. Sebastian Vettel werd gestraft toen hij in Canada aan de leiding stond na zijn terugkeer op de baan voor Lewis Hamilton, waarbij hij de race verloor. Dit was één van de grootste beslissingen die dit jaar invloed hadden op een resultaat.



Twee races later haalde Max Verstappen Charles Leclerc in voor de leiding, waarbij hij de Ferrari-coureur naar de rand van de baan duwde waardoor Leclerc uiteindelijk de leiding verloor en niet zijn overwinning wist te scoren.

Volstrekt oneens

Jones heeft al eerder in het stewardspanel gezeten, maar niet sinds het begin van 2018 en is het niet helemaal eens met een aantal van de huidige beslissingen. Tegenover SpeedCafe vertelde de Australiër zijn mening. Jones: "Aan het eind van de dag ben ik een beetje ontgoocheld over de Formule 1. In die mate dat ik er serieus over nadenk om mijn rol als steward op te geven."

"Ik ben het volstrekt oneens met veel van de manieren of richtingen die ze opgaan, en het is duidelijk dat je ze niet kunt pakken of ze kunt bekritiseren als je een werknemer van ze bent, dus als ik een FIA-steward ben, kan ik me nauwelijks uitspreken of ik zit in de knel."

FIA Steward Handboek

De wereldkampioen Formule 1 van 1980 is van mening dat de beslissingen van de stewards meer moeten worden beoordeeld dan alleen maar wat er in het boek staat. Jones: "Ze delen een boek uit, dat is het boek van de steward en op pagina vijf, paragraaf drie, regel vier, staat dat als dit op het circuit gebeurt, zal dit de straf zijn die wordt uitgedeeld."

"De steward zou er moeten zijn om een zekere mate van discretie te hebben, waarom zou je uiteindelijk een ex-coureur in de kamer van de steward halen als je niet kunt zeggen: "Nee, ik geloof eerlijk gezegd dat het een race-ongeluk was", of wat dan ook? Ik denk niet dat het allemaal aan een handleiding te danken is."