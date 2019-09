Gouverneur: "F1 zal in Sao Paulo blijven"

De gouverneur van Sao Paulo, Joao Doria, zegt dat de Formule 1 in Interlagos zal blijven. In de afgelopen weken is de toekomst van de race na 2020 onzeker geworden nadat de directie van Liberty ontmoetingen heeft gehad met vertegenwoordigers van de stad Rio de Janeiro. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zelfs gezegd dat een overstap naar Rio '99 procent' zeker is.

Maar Sao Paulo-gouverneur Doria vertelde Terra: "De Formule 1 zal Sao Paulo niet verlaten. "U kunt er zeker van zijn dat de Formule 1 hier zal blijven. Er was een grote wens uit Rio om de Formule 1 te hebben, maar het zal Sao Paulo niet verlaten. We zullen niet toestaan dat dit gebeurt. We maken een deal met Liberty, zodat de F1 hier zal blijven."

De tegenwoordige eigenaar van Interlagos is Bernie Ecclestone, die de faciliteiten van het circuit flink heeft aangepakt. Dat was destijds ook de wens van de kleine grote man zelf, toen hij nog aan het roer stond van de F1. Sinds 1990 rijdt de Formule 1 onafgebroken ieder jaar op het circuit in Sao Paulo, waarbij vrijwel ieder jaar veel spektakel te beleven is.