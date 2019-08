Romain Grosjean kent niet zijn beste seizoen tot nu toe. De Fransman kwam meerdere malen in aanraking met zijn teamgenoot en de prestaties zijn ook niet al te best, desondanks blijft de 33-jarige Fransman optimistisch. In deze video van Haas F1 krijgt Romain elke keer een woord en moet hij daarop meteen antwoord geven. Uit de antwoorden, die in de video gegeven worden, blijkt dat hij zijn familie erg belangrijk vind.

We say a word @RGrosjean gives his Initial Reaction 👇 pic.twitter.com/RFaYnV33Mn — Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 20, 2019