Pirelli ontkent voordeel Mercedes betreft banden 2019

Pirelli-baas Mario Isola heeft ontkend dat het team van Mercedes dit jaar een voordeel heeft met de banden. Diverse bronnen in de paddock suggereerden dat Mercedes een voordeel had ten opzichte van de concurrentie, doordat er dit jaar dunnere banden waren ontworpen en veel teams hiermee problemen kenden.

Vooral in het begin van het seizoen hadden de meeste teams problemen met de nieuwe banden met als klap op de vuurpijl waarbij Ferrari en Red Bull een poging deden om vanaf Oostenrijk de banden van 2018 te gaan gebruiken. Die poging mislukte omdat niet alle teams hiermee in wilden stemmen.

De theorie was dat na jaren worstelen met oververhitting en het aanpassen van de vele downforce op de 2019-auto, het op de één of andere manier handig was dat Mercedes het enige team was dat wist hoe zich voor te bereiden op de andere filosofie. De Pirelli-chef ontkende dat echter.

Mario Isola vertelde aan onder andere GPToday.net: "Het is duidelijk dat we weten dat Mercedes erg snel is. Wat kunnen we zeggen over McLaren? Toro Rosso, Renault is soms snel. Dus we hebben andere teams die in staat zijn geweest om de banden te begrijpen. Als je terugkijkt op voorgaande jaren hebben we altijd aan het begin van het seizoen teams die de band sneller leren begrijpen dan andere teams. Soms is het Mercedes, soms is het Red Bull, Ferrari of een ander team."

De Italiaan bagatelliseert ook het verband tussen het gebruik van dunnere profiel en de prestaties van Mercedes vorig jaar, toen ze twee van de drie races wonnen.

"In Barcelona hadden we een race waar Mercedes domineerde, maar daarna kwam de in-season test na en Sebastian Vettel testte zowel het normale loopvlak en het dunnere loopvlak en zijn commentaar was dat het dunnere loopvlak beter is. Zijn woorden, niet de mijne. Dus we hadden Barcelona waar het duidelijk was dat het dunnere loopvlak beter was - ik heb het niet over Mercedes."

"In Paul Ricard hadden we een race met een situatie die ons niet vertelt dat de ene auto een stuk sneller was dan de andere en op Silverstone wist Mercedes niet te winnen. Het is dus moeilijk te zeggen dat het dunnere profiel een duidelijk voordeel gaf aan de ene of de andere auto."