Mercedes: "Geen interesse in Fernando Alonso"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gereageerd op de verhalen dat Fernando Alonso terug wil keren in de Formule 1 bij een topteam. De Oostenrijker is van mening dat Alonso nog steeds één van de beste coureurs is maar zou hem niet contracteren voor het Duitse merk.

Alleen goed rijden niet genoeg

Fernando Alonso grossierde na zijn kampioenschapsjaren bij Renault in het maken van de foute keuzes, en vooral te vroeg een keus maken. De juiste omstandigheden voor meer succes ontbraken daardoor.

Wolff: "Fernando is ongetwijfeld één van de sterkste coureurs en na zijn avonturen bij Ferrari had hij niet langer de kans om een competitieve auto te besturen. Door een reeks omstandigheden hebben de topteams al hun 'alfa'-coureur. Soms is het niet genoeg om goed te kunnen rijden, maar moet je ook de juiste omstandigheden hebben."

Geen McLaren-scenario

Tijdens de periode dat Fernando Alonso en Lewis Hamilton samen bij McLaren reden konden de twee teamgenoten het niet altijd even goed met elkaar vinden, iets dat leidde tot kopzorgen bij de teamleiding. Dat scenario wil Wolff absoluut niet in zijn team, mede daardoor koos hij de afgelopen jaren voor Bottas.

Tegenover Gazzetta zegt Wolff: "Het is ondenkbaar dat Lewis en Fernando bij ons als teamgenoten zullen komen te rijden. We willen niet dat het verleden zich gaat herhalen zoals toen bij McLaren het geval was. Hier haalden zij het slechtste in de ander naar boven."