Pirelli ziet strategie met een pitstop als beste strategie in Hongarije

Zoals gebruikelijk heeft Pirelli naar aanleiding van de verzamelde data in de vrije trainingen een voorspelling gedaan voor de optimale strategie in Hongarije. De bandenleverancier concludeert dat een eenstopper hoe dan ook de snelste strategie is.

Pirelli berekent voorafgaand aan de race altijd welke strategie een coureur in theorie het snelste naar de finish brengt. Vaak zit er niet veel verschil tussen het maken van een of twee pitstops, maar dat is in Hongarije anders. De eenstopper wordt gezien als de snelste strategie en er zijn drie varianten die volgens de bandenleverancier sneller zijn dan de snelste strategie met twee pitstops.

De snelste strategie is volgens Pirelli om te vertrekken op softs en na 24 tot 30 ronden te stoppen voor een setje mediums. Niet heel veel langzamer is een strategie waarbij gestart wordt op mediums, die na 30 tot 35 ronden ingeruild worden voor een setje harde banden. Dit lijkt voor de coureurs in de top 6 de meest logische strategie, omdat ze allen op de mediums zullen vertrekken.

Een andere mogelijkheid met een pitstop, die door Pirelli als net iets langzamer gezien wordt, is een start op de zachte band, die na 22 tot 28 ronden ingeruild wordt voor een setje met hards. Daarna volgt pas de beste optie met twee pitstops: starten op softs, na 16 tot 20 ronden stoppen voor een setje mediums, om die na 25 tot 27 ronden weer in te wisselen voor een setje mediums.